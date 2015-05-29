به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جوای آملی در درس تفسیر خود که به ادامه تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه شورا اختصاص داشت، گفت: خداوند هماهنگی خاصی بین عالم، راهنما و فطرت ایجاد کرده و این هماهنگی به صورتی است که نمی شود کوچکترین خدشه واختلافی در آن به وجود آورد؛ تا جایی که حتی درکتاب، شریعت و سیرو سلوک انبیاء، نیز اختلافی وجود ندارد.

معظم له افزود: یکی از امتیازات انسان به سایر مخلوقات خداوند خلیفه بودن اوست، ولی متأسفانه امروزه برخی افراد به جای اینکه خلیفه خدا بر روی زمین باشند، خلیفه ابلیس می باشند و خود را برای او هزینه می کنند؛ این افراد در مسیر حق و حقیقت انحراف ایجاد می کنند و حتی انبیاء و اولیاء را به شهادت می رسانند.



آیت الله جوادی آملی در بیان رسالت انسان به عنوان خلیفه خداوند اظهار داشت: خلیفه بودن به این معنا است که انسان در همه امور خود از جمله در رفتار، کردار و برخورد با مردم با دستورات خداوند هماهنگ باشد.



وی وجود تفرقه و اختلاف در جامعه را عامل نابودی جوامع برشمرد و اذعان داشت: اگر انسان به سراغ اختلافات برود، به ضرر خود اوست چرا که این غرور و خودبینی مانند یک ماده انفجاری در وجود انسان است که سرانجام انسان را به نابودی خواهد کشاند، اگر اختلافات در بین مردم یک جامعه ادامه یابد، فلاکت و ضعف نصیب آنها خواهد شد و استقلال ملی آنها را از بین خواهد برد.