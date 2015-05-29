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۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

آیت الله جوای آملی در درس تفسیر:

تفرقه و اختلاف، استقلال ملی جوامع را از بین می‌برد

تفرقه و اختلاف، استقلال ملی جوامع را از بین می‌برد

آیت اللهجوای آملی در درس تفسیر گفت: اگر اختلافات در بین مردم یک جامعه ادامه یابد، فلاکت و ضعف نصیب آنها خواهد شد و استقلال ملی آنها را از بین خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جوای آملی در درس تفسیر خود که به ادامه تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه شورا اختصاص داشت، گفت: خداوند هماهنگی خاصی بین عالم، راهنما و فطرت ایجاد کرده و این هماهنگی به صورتی است که نمی شود کوچکترین خدشه واختلافی در آن به وجود آورد؛ تا جایی که حتی درکتاب، شریعت و سیرو سلوک انبیاء، نیز اختلافی وجود ندارد.

معظم له افزود: یکی از امتیازات انسان به سایر مخلوقات خداوند خلیفه بودن اوست، ولی متأسفانه امروزه برخی افراد به جای اینکه خلیفه خدا بر روی زمین باشند، خلیفه ابلیس می باشند و خود را برای او هزینه می کنند؛ این افراد در مسیر حق و حقیقت انحراف ایجاد می کنند و حتی انبیاء و اولیاء را به شهادت می رسانند.

آیت الله جوادی آملی در بیان رسالت انسان به عنوان خلیفه خداوند اظهار داشت: خلیفه بودن به این معنا است که انسان در همه امور خود از جمله در رفتار، کردار و برخورد با مردم با دستورات خداوند هماهنگ باشد.

وی وجود تفرقه و اختلاف در جامعه را عامل نابودی جوامع برشمرد و اذعان داشت: اگر انسان به سراغ اختلافات برود، به ضرر خود اوست چرا که این غرور و خودبینی مانند یک ماده انفجاری در وجود انسان است که سرانجام انسان را به نابودی خواهد کشاند، اگر اختلافات در بین مردم یک جامعه ادامه یابد، فلاکت و ضعف نصیب آنها خواهد شد و استقلال ملی آنها را از بین خواهد برد.

کد مطلب 2763093

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