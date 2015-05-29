به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام وحید بابادایی معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه استان تهران با اشاره به راهکارهای جذب جوانان به مسجد بیان داشت: وقتی از جوان صحبت میشود؛ یعنی یک انسان با نشاط، با غرور و پر احساس که پویا و تلاشگر است و به دنبال تازگیها و خلاقیتهای گوناگون در زمینه و موضوعات مختلف است.
وی افزود: وقتی با چنین فردی به این عنوان در مسجد روبرو هستیم، مسجد میبایست متناسب با همین خواستهها و نیازمندیها باشد تا بتواند جوانان را جذب کند و لازم است در این زمینه روحیه و نیاز جوان را بشناسد.
حجتالاسلام بابادایی با تأکید بر اینکه ظاهر مسجد در جذب مخاطب مؤثر است، ابراز داشت: اسلام به معماری مسجد بسیار اهمیت میدهد، توصیهای که برای مسجد داریم این است که بسیار ساده اما زیبا باشد، همچنین از شلوغکردن مسجد به زیورآلات و اشکال مختلف پرهیز شود، اما از آن طرف زیبایی مسجد و معطر بودن در فضای داخلی و خارجی آن رعایت شود.
وی با بیان اینکه اگر چنین معیارهایی در مسجد رعایت شود، خود به خود نوجوان و جوان به مسجد اشتیاق بیشتری خواهند داشت، ادامه داد: با این وجود کسانی که مسجد را اداره میکنند و در رأس آنها مدیریت مسجد که امام جماعت است، نقش کلیدی و اساسی در جذب مردم به خصوص نوجوانان و جوانان به مسجد دارد.
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه استان تهران با اشاره به ویژگیهای امام جماعت در جذب جوانان گفت: امام جماعت باید مدیر، خوش اخلاق و عملگرا باشد، سادگی و زهد در زندگیاش و سخنانش باشد، در این صورت، این امام جماعت جاذبه دارد و نوجوان و جوان اشتیاق دارد پشت سر این امام جماعت، نماز را اقامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه هیأت امنای مسجد، بسیج و نهادهایی مانند کانون فرهنگی هنری در دایره جذب جوانان به مسجد سهیم هستند، افزود: نحوه برخورد با جوان و نوجوان بسیار مهم است، متأسفانه کسانی مسجد را اداره میکنند که با روحیات جوان آشنا نیستند به گونهای موجبات طرد آنها را با بداخلاقی فراهم میکنند که این موارد آسیبزا است، حال صرف اینکه جوان ظاهری را دارد که بزرگترها نمیپسندند، این بهانهای برای طرد جوان نباشد.
حجتالاسلام بابادایی خواستار توجه به برنامهریزی فرهنگی در مساجد شد و اظهار داشت: در مساجد غالباً دو برنامه داریم، برنامههای سنتی و برنامههای مختص جوانان، برنامههای سنتی مسجد همان برگزاری مناسبتها به شیوههایی که از گذشته بوده است مانند منبر و مداحیها که حتماً حفظ شود، در کنار آن باید از شیوههای جدید برنامهریزی برای مسجد استفاده کرد.
وی توجه به اولویت و نیازهای جوانان در برنامهریزی فرهنگی مسجد خواستار شد و افزود: باید ببینیم جوان بیرون از مسجد به دنبال چیست، اینکه جوان اشتیاق زیادی دارد، در محیطهای ورزشی حضور پیدا کند یا نیاز به مطالعه کتاب دارد و یا دوست دارد از نرمافزار و سایت استفاده کند، باید تصمیماتی اتخاذ شود که در مسجد یا همجوار با آن این شرایط برای نوجوان و جوان فراهم شود.
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه استان تهران نحوه برخورد با جوان را مهمترین عامل جذب او به مسجد دانست و گفت: اگر مساجد بتوانند در شهرهای بزرگ مانند تهران نقش اساسی خود را ایفا کنند، در آینده میتوانیم شاهد رشد جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی در اجتماع باشیم.
وی در پایان خواستار توجه به نیازمندان در هر منطقه از سوی مساجد شد و تصریح کرد: هر کجا مساجد فعال باشند، به طبع آن آسیبهای اجتماعی کمتر خواهد بود، توجه به نیازمندان تحت نفوذ هر مسجد در اولویت باشد و مساجد به عنوان پایگاه مردمی نقش حمایتی خود را ایفا کنند تا به این روش با مشارکت مردم نیازهای اساسی جامعه حل و فصل شود.
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