فروش بليت هاي جشنواره موسيقي فجر آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، برنامه هاي اين دوره از جشنواره بين المللي موسيقي فجر از روز چهارشنبه 21 دي ماه در تالار وحدت، سالن رودكي، فرهنگسراي بهمن و نياوران برگزار مي شود.

علاقه مندان به برنامه هاي موسيقي اين جشنواره مي توانند براي تهيه بليت از روز سه شنبه به گيشه فروش تالار وحدت، فرهنگسراي نياوران، فرهنگسراي بهمن و ستاد برگزاري جشنواره موسيقي فجر واقع در خيابان هانري كربن مراجعه كنند.

بيست و يكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 21 تا 29 دي ماه در بخش هايي چون بانوان، بين الملل، پژوهش، اجرايي و ويژه در تهران برگزار مي شود.