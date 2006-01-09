  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۵۵

از فردا

فروش بليت هاي جشنواره موسيقي فجر آغاز مي شود

فروش بليت هاي جشنواره موسيقي فجر آغاز مي شود

فروش بليت هاي بيست و يكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از فردا سه شنبه 20 دي ماه آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، برنامه هاي اين دوره از جشنواره بين المللي موسيقي فجر از روز چهارشنبه 21 دي ماه در تالار وحدت، سالن رودكي، فرهنگسراي بهمن و نياوران برگزار مي شود.

علاقه مندان به برنامه هاي موسيقي اين جشنواره مي توانند براي تهيه بليت از روز سه شنبه به گيشه فروش تالار وحدت، فرهنگسراي نياوران، فرهنگسراي بهمن و ستاد برگزاري جشنواره موسيقي فجر واقع در خيابان هانري كربن مراجعه كنند.

بيست و يكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 21 تا 29 دي ماه در بخش هايي چون بانوان، بين الملل، پژوهش، اجرايي و ويژه در تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 276313

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها