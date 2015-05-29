به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی ایران که با ترکیب ۱۳ نفره خود را برای رقابتهای قهرمانی آسیا آماده می کند یکشنبه شب برای شرکت در این مسابقات تهران را به مقصد چین ترک می کند. اسامی ۱۳ ورزشکار اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا عبارت است از:

بخش زنان: مریم طوسی (دوهای ۲۰۰ و ۴۰۰ متر)، سپیده توکلی (هفتگانه) و فاطمه خیاطی (پرتاب دیسک)

بخش آقایان: کیوان قنبرزاده (پرش ارتفاع)، سبحان طاهرخانی (پرش طول)، احسان حدادی و محمود صمیمی (پرتاب دیسک)، پژمان قلعه‌نویی (پرتاب چکش)، مسلم نیادوست (۱۵۰۰ متر)، حسین کیهانی (سه هزامتر با مانع)، رضا قاسمی (۱۰۰ و ۲۰۰ متر)، سجاد هاشمی و مهدی زمانی (۴۰۰ متر)

رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا از سیزدهم تا هفدهم خردادماه در ووهان چین برگزار می شود.