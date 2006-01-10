بهرام رادان، اكستازي و مستند M.D.M.A در شبكه چهار تلويزيون

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، عطارپور در خصوص موضوع M.D.M.A مي گويد: در اين مستند، قرص اكستازي از منظرهاي گوناگون مورد بررسي قرار داده شده است و با استفاده از تجربيات جواناني كه مصرف كننده اين قرص ها بوده اند و نيز بهره گيري از صحبت هاي صاحب نظران اين مقوله به مضرات، بررسي علمي تائيد اين قرص ها بر بدن، تاريخچه مواد مخدر و نهايتا قرص اكس پرداخته شده است.

وي به حضور بهرام رادان به عنوان يكي از بازيگراني كه در اين مستند حضور داشته است اشاره كرد و گفت : بهرام رادان به عنوان هنرمندي كه در يك اثر سينمايي با همين مضمون حضور داشته در اين مستند با جوانان مصرف كننده اكس به گفتگو مي نشيند.

اين تهيه كننده درباره حضور رادان در اين مستند گفت : حضور موفق رادان در فيلم شمعي در باد و دعوت عوامل اين مستند و استقبال خود رادان سبب ساز حضور وي در اين برنامه شد.

فهيمه راستكار، حميدرضا پگاه و ستاره پسياني بعنوان ساير بازيگران M.D.M.A هستند.

عطارپور در پاسخ به اين سوال كه چه تفاوتهايي ميان اين مستند با ساير برنامه هايي كه اخيرا پيرامون قرص هاي روان گردان در سيما پخش شده وجود دارد گفت: متاسفانه برنامه هايي كه با اين موضوع ساخته شده اند را تماشا نكرده ام، مسلما هر كدام روش خاص خودمان را براي پرداختن به اين موضوع و نزديك شدن به سوژه انتخاب كرده ايم و ناگزير تفاوتهايي وجود دارد.

تهيه كننده M.D.M.A در اين مستند از كارگرداني مشترك اميد بنكدار و كيوان علي محمدي بهره گرفته است و ملاك انتخاب آنها را آثار موفق قبلي شان در زمينه مستند عنوان كرد و گفت: تحقيقات مستند هم بر عهده كارگردانان برنامه بود كه تحقيقات وسيع و جامعي انجام دادند و در نهايت به سوژه ها رسيديم.

اين تهيه كننده در مورد لوكشين هاي اين مستند گفت: تمام تصويربرداري در تهران انجام شد و پس از انتخاب سوژه ها (مصرف كنندگان اكس) گفتگو ها در مكان هايي چون پلاتو، كافي شاپ، پارك، ايستگاه هاي مترو، گورستان و ... انجام شده است.

M.D.M محصول گروه مستند شبكه چهار سيما است و در يك قسمت 48 دقيقه اي توليد و آماده پخش مي باشد.

علاوه بر تهيه كننده اين برنامه كه ارد عطار پور است، محققان و كارگردانان: كيوان علي محمدي و اميد بنكدار، تدوين گر: اميد بنكدار، آرش زاهدي و كيوان علي محمدي و مدير برنامه: محمد زين العابديني مي باشند.