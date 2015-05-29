همکاری دمشق با سازمان ملل درخصوص بحران انسانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل اعلام کرد که پایان دادن به بحران انسانی در سوریه بدون رسیدگی به ریشه های آن و جلوگری از اشاعه تروریسم که از سوی برخی کشورهای خارجی حمایت می شود امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به فعالیتهای اخیر تروریستها در ادلب، تدمر، اریحا و جسر الشغور در سوریه گفت که علیرغم تلاش دمشق و وجود طرح مدون برای ارائه کمکهای انسانی به مردم جنگ دیده سوریه دمشق قادر به پایان دادن به بحران انسانی در این کشور نیست و با گسترش فعالیتهای داعش نیز این بحران در برخی اماکن بیش از پیش گسترش پیدا می کند.

وی همچنین بار دیگر بر ائتلاف میان قطر، عربستان و ترکیه در حمایت از تروریسم در سوریه تاکید و لزوم اعمال فشار به این کشورها برای قطع حمایتهای خود از گروههای تروریستی را یادآور شد.

الجعفری افزود که عدم جدیت برخی کشورهایی که داعیه مبارزه با تروریسم را دارند باعث شده تا مشکلات همچنان به قوت خود ادامه داشته باشد.

نماینده سوریه در سازمان ملل با اشاره به اظهارات مقامات برخی کشورها در حمایت از برخی گروههای میانه رو گفت: تروریسم حرام و جنایت است و ما هیچ تقسیم بندی بر اساس تروریسم میانه رو و تند رو نداریم؛ لفظی که برخی کشورها از آن با عنوان دستاویزی برای توجیه حمایت خود از تروریسم استفاده می کنند.

وی تصریح کرد که دولت سوریه به همکاری خود با سازمان ملل برای ارائه کمکهای انسانی به مردم سوریه ادامه می دهد.