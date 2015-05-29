دانشجویان علوم اقتصادی شنبه تجمع سکوت برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم اقتصادی فردا شنبه در مقابل ساختمان سابق دانشگاه علوم اقتصادی در اعتراض به بی توجهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته های دانشجویان، ادغام این دانشگاه و عدم رسیدگی مسئولان آموزش عالی به خواسته دانشجویان تجمع سکوت برگزار می کنند.

دانشجویان علوم اقتصادی ۲ ماه است که در اعتراض به انحلال دانشگاه علوم اقتصادی تمامی کلاس ها را تعطیل کرده و تا به امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم و دانشگاه خوارزمی تجمع های مختلفی را برگزار کرده اند.