داستان جنگ نرم در سیستان و بلوچستان ورق می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دشمنان ایران در حوادثی از جمله حادثه «محمدان» ایرانشهر که منجر به مسدود شدن راه ارتباطی شهر ایرانشهر به بمپور شد به خوبی واقعیت جنگ نرم را در لایه های مختلف سیستان و بلوچستان نشان دادند،هر چند که هوشیاری معتمدان و ریش سفیدان محلی در تعامل با نیروی ها امنیتی اجازه هر گونه تلاش واهی را از دشمن گرفت.

در این حادثه و بسیاری از حوادث مشابه رخ داده در استان های مرزی مخلان امنیت کوچک ترین اتفاق رخ داده در این دیار را رنگ و بوی قومیتی به آن می بخشند و سعی می کنند تا بر روی آن مانور های سوء داشته باشند.

با اندکی رصد می توان این جنگ نرم را به خوبی در لایه های پنهان اقدام های کور تروریست ها و گروه های افراطی در سیستان و بلوچستان مشاهده کرد، اقدام هائی که ضربه روحی و روانی بسیاری را به مردمان این خطه از ایران اسلامی وارد کرده است و در بسیاری از مواقع احساس امنیت را از مردم گرفت.

با مطالعه سیر تحولات سیستان و بلوچستان پس از انقلاب، می توان به این سناریوی دشمن پی برد که اجیر شدگان و دشمنان تفکر و آرمان انقلاب در صدد هستند که این مرز نشین جنوب شرقی را به مرکز بحرانی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند.

رسانه ها باید با روحیه بسیجی در میدان حاضر شده تا بتوان ادعای مقاومت در برابر تهاجم های دشمنان در جنگ نرم داشته باشند در سیر تاریخی این جریان ها، اقدام های کور بسیاری را مشاهده می کنیم، دوره ای با زورگیری و شرارت، دوره ای با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و زمانی با استفاده از جنگ تمام عیار تبلیغاتی و رسانه ای، سعی در اجرای این رویکرد داشتند که تمامی این دسیسه ها بارها با هوشیاری مردم و معتمدان، ریش سفیدان و بزرگان طوایف استان خنثی شده است.

در حادثه اخیر چابهار نیز شاهد چنین رویکردی از سوی مخلان امنیت و دشمنان ایجاد ثبات در سیستان و بلوچستان بودیم که به یک طرح استانی برخورد با موتورسواران متخلف، جامه قومیت پوشانده شد تا با تحریک مردم در صدد ایجاد تنشی جدی در منطقه شوند.

حادثه چابهار چگونه رقم خورد؟

در حادثه چابهار، اعمال قانون از سوی پلیس راهور بود موجب شد تا فرد متخلف با فرمان ایست از محل متواری شود و لذا سرعت زیاد تعادل این راکب را گرفت و منجر به زمین خوردن وی شد و لذا بسیاری از مترصدان سوء استفاده را بر آن داشت که برای تحریک قومیت ها از آن بهره ببرند.

در پی این حادثه که جراحت را برای فرد متواری در بر داشت، عده ای از مخلان امنیت با دامن زدن به این اجرای قانون از سوی پلیس راهور سعی در ایجاد تحریک قومیتی در منطقه را داشتند که با هوشیاری معاونت استاندار و فرماندار ویژه چابهار و معتمدان محلی خنثی شد.

در این حادثه مخلان امنیت با بهره برداری از فضای رسانه ای عمیق بر روی شبکه های اجتماعی و برخی از وبلاگ ها اخبار سو و جهت داری را در راستای جنگ نرم و تببین باورهای غلط خود انعکاس دادند که نگرانی هائی در جامعه سیستان و بلوچستان به راه انداخت.



از جریان سازی سوخته تا انفعال رسانه ای

یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان در یان رابطه به خبرنگار مهر گفت: اتفاق های اخیر در سیستان و بلوچستان که در ردیف توطئه های جنگ نرم گنجانده می شود به خوبی پرده از جریان سازی هدفمند و سخت گروه های افراطی فعال در منطقه بر می دارد که در سکوت رسانه ای به دشمن اجازه داد تا در زمین ما بازی کند.

محمد رضا سعیدی فر افزود: مجموع این اتفاقات نشان می دهد که رسانه های ما به واکنش گرایانی تبدیل شده اند به این منظور که منتظر می مانند تا رسانه های صاحب نفوذ دشمن موضوع و نحوه پوشش اخبار آنان را تعیین کنند.

وی بیان کرد: در این بین گاهی اهمیت ندارد که این موج چقدر با معیارها و ارزش های داخلی ما منطبق باشد و یا حتی اینکه در نوع دنباله روی از این جریان، چه اندازه فرصت برای مطرح شدن به عنوان رسانه ای دارای هویت مستقل، نه صرفا مقلد و دنباله رو وجود دارد.



یکی دیگر از دانشجویان جامعه شناسی زاهدان با اشاره به وظیفه رسانه های برای مقابله با جنگ نرم اظهار داشت: تا زمانی که رسانه ها نتوانند با هدف جامع برای آن چه جز اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی قرار گرفته، جریان سازی کنند باید همچنان شاهد جولان مغرضان و جنگ افرزان در جبهه جنگ نرم باشیم.

مرتضی برزگر مقدم افزود: بارها طی چند وقت اخیر شاهد جولان تروریست ها در میان شبکه های اجتماعی واتس آپ و دیگر گروه ها در راستای منافع خودشان بودیم بی آنکه جریان سازی از سوی رسانه ای برای مقابله با این توطئه ها شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: رسانه ها باید چاره اندیشی کنند و با همدلی در برابر این توطئه ها بایستند.

ای کاش می شد گذشته را از سر ن وشت

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه گفت: ای کاش این گفته نویسنده معروف اجرائی می شد تا از اول تا آخر عالم را می نوشتیم و یکبار روخوانی می کردیم تا غلط ها را پیدا کنیم.

علیرضا براهوئی بیان کرد: نگاه گذشته و رصد اتفاق ها می تواند زمینه ساز شکل گیری افقی نو در پیش روی رسانه ها در سیستان و بلوچستان باشد چرا که دشمن با بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ای خود و بکارگیری عملیات روانی، به منظور کسب منافع در جنگ نرم یا به تعبیری جنگ رسانه ای است.

وی افزود: اکنون در فضای رسانه ای استان نیازمند نگاه جهادی واقعی هستیم، نگاهی که باید از افتخارآفرینی های هشت سال دفاع مقدس که با هیچ حماسه آفریدیم، الگو برداری کند تا بتوند در چنین شرایط سخت جنگ نرم، حرفی برای گفتن داشته باشیم.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان یاد آور شد: اگر به آموزه های دفاع مقدس بنگریم بسیاری از ارزش هائی که در آن دوران وجود داشت می بایست به دوران فعلی منتقل شود.

وی با اشاره به نقش رسانه ها، ادامه داد: مهمترین نقش رسانه ها و مطبوعات که امروز هم نقش موثری است و می‌توان آن را در رسانه‌ها احیا کرد، گسترش روحیه امید و خودباوری نزد مردم است.

براهوئی تاکید کرد: مطبوعات و رسانه ها در دوران دفاع مقدس از این نظر کارنامه درخشانی دارند، در سخت‌ترین گردنه‌ها آن ها امید بخش و نشاط بخش ملت بودند و روحیه خود باوری را در ملت می‌دمیدند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در لایه های مختلف استان افزود: امروزه این توطئه‌ها نه تنها کمتر نشده بلکه به دلیل گسترش هجمه و عزم و اراده نظام سلطه بیشتر هم شده است و همچنین از سایر عرصه‌های موجود مانند جنگ نرم هم این توطئه‌ها گسترش پیدا کرده که در این راه باید نقش رسانه ها پر رنگ باشد.

این مقام مسئول مقابله با ‌جنگ نرم دشمن را از اصلی ترین وظیفه رسانه ها دانست و گفت: تعداد خبرنگاران مهم نیست، مهم قلم، اندیشه و تفکر ‌آنان است که در جبهه انقلاب اسلامی در برابر جبهه استکبار ایستاده اند.



رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بیان کرد: رسانه ها باید با روحیه بسیجی در میدان حاضر شده تا بتوان ادعای مقاومت در برابر تهاجم های دشمنان در جنگ نرم داشت.

براهوئی بیان کرد: هم اندیشی رسانه ها با مسئولان و ترسیم افقی روشن در پیش روی مسئول امری مهم در شرایط خاص سیستان و بلوچستان است که باید به بهترین شکل این جریان سازی از سوی صاحبان رسانه و افکار عمومی اجرائی شود.







نقش رسانه ها در برابر توطئه های جنگ نرم راهبردی است

معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار با اشاره به شکل گیری جریان سازی منفی از یک اتفاق ساده در این شهرستان افزود: نقش رسانه های گروهی در تبیین اهداف نظام و ثمرات آن و خنثی کردن توطئه های فرهنگی و رسانه ای دشمنان بسیار راهبردی است.

احمد علی موهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمنان با بکارگیری رسانه های مختلف علیه نظام اقدام می کنند، تلاش هائی که بارها و بارها از سوی دشمنان در حوادث مختلف چابهار شاهد آن بوده ایم.

وی با تشریح طرح استانی راهور در استان بیان کرد: بر اساس طرحی استانی، پلیس راهور در راستای شناسائی موتورسیکلت سواران متخلف و موتورهای سرقتی این طرح را همزمان با استان در چابهار اجرائی کرد.

رئیس شورای تامین چابهار بیان کرد: در راستای اجرای این طرح، پلیس به یک موتور سوار فرمان ایست می دهد، که فرد متخلف بدون توجه به این فرمان از محل متواری می شود.

وی افزود: در حین فرار تعادل موتور سوار به هم خورده و بر اثر اصابت به زمین زخمی می شود.

فرماندار چابهار تاکید کرد: بر اثر بر هم خوردن تعادل این فرد، مردمی که شاهد این حادثه بودند در محل وقوع آن جمع شدند که با مدیریت های صورت گرفته از سوی فرمانداری این ماجرا به پایان رسید.

گزارش: میلاد جهان تاب