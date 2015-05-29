به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمود علوی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران یکی از رسالت های حکومت در نظام اسلامی را تامین امنیت برای جامعه دانست و گفت: یکی از هدایایی که امام زمان به جامعه ما می دهد و به ارمغان می آورد ایجاد امنیت است.

وی افزود: امام صادق (ع) می فرمایند وقتی امام زمان به پا خیزد بر اساس عدل و عدالت حکم می کند و در ایام حکومت او ظلم و ستم و حق کشی از بین می رود.

وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات افتخار دارد که این رهاورد حکومت مهدی(عج) و رسالت ایجاد امنیت برای مردم در جمهوری اسلامی را به عهده دارد.

علوی با بیان اینکه وزارت اطلاعات خود را متعهد می داند که امنیت را در پرتو احکام شرع مقدس اسلام رعایت کند، گفت: وزارت اطلاعات از راه‌های اخلاقی و قانونی امنیت جمهوری اسلامی را تامین می کند و امروز کارکنان این وزارتخانه با روحی لبریز از ولایت مداری قانونمداری و پایبندی به ارزشهای انقلاب این رسالت را ایفا می کنند.

وزیر اطلاعات راهبرد حاکم بر وزارت اطلاعات را برگرفته از کلام الهی «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» دانست و گفت: بر همین اساس دایره «رحماء بینهم» وزارت اطلاعات جذب حداکثری و «اشداء علی الکفار» در درون کشور دفع حداقلی است.

وی گفت: وزارت اطلاعات رسالت خود را در برابر مردم ایجاد امنیت به گونه ای می داند که مردم آن را لمس و احساس کنند و آن امنیت نیز همراه با نشاط و شادابی باشد چرا که حضرت محمد(ص) می فرمایند خیر و برکت در کشور نخواهد بود مگر در پرتو امنیت، سرور، نشاط و شادکامی.

علوی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات امنیت را برای جامعه تامین می کند و نه بر جامعه، گفت: ما امنیت را برای عرصه فرهنگ و نه بر فرهنگ برای فعالان اقتصادی و نه بر فعالان اقتصادی برای حوزه و دانشگاه و نه بر حوزه و دانشگاه تامین می کنیم چرا که در پرتو امنیت استعدادها شکوفا می شود و جامعه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرد.

وی افزود: اگر دنبال فرهنگ عبودیت دینی و ایمانی در جامعه باشیم قرآن به ما حکم می کند که این فرهنگ در پرتو امنیت شکوفا شود و شکل گیرد؛ فرهنگ ایمانی نیز در یک فضای آرامش و همراه با امنیت و نشاط رشد می یابد چرا که انسانها در چنین فضایی بهترین انتخاب را می کنند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: خداوند وقتی اراده می‌کند در جامعه اسلامی ایمان افزایش یابد به آحاد جامعه اسلامی آرامش می‌دهد و خداوند آرامش را بر دل انساهای با ایمان حکمفرما ساخت تا ایمان بر آنها حکمفرما باشد.

علوی با اشاره به تلاش‌های وزارت اطلاعات برای پررنگ شدن فرهنگ ایمانی در جامعه، گفت: وزارت اطلاعات برای آنکه فرهنگ ایمانی در جامعه پررنگ شود ایجاد چنین فرهنگی را در ایجاد آرامش و حفظ کرامت افراد جامعه در تامین امنیت می داند لذا خود را موظف می داند که کرامت آحاد جامعه را حفظ کند.

وی گفت: وقتی کرامت انسانها حفظ شود به سراغ ناهنجاری های و ساختارشکنی ها نمی روند و وزارت اطلاعات از اینکه دل بیگناهی را بشکند به جد پرهیز دارد و نیروهای وزارت اطلاعات نیز حواسشان جمع است که حقی را ضایع نکنند.

وزیر اطلاعات با هشدار به کسانی که از عنوان وزارت اطلاعات سو استفاده می کنند، گفت: ممکن است کسانی با عنوان وزارت اطلاعات بخواهند از مردم اخاذی و زورگویی کنند، ولی ما از مردم عزیزمان استدعا می کنیم که این گونه موارد را به ستاد خبری اطلاع دهند چرا که باید از حیثیت سربازان گمنام امام زمان دفاع و صیانت شود.

علوی وزارت اطلاعات را یک وزارت مردم محور نامید و گفت: وقتی در محیطی افراد آن محیط در تامین امنیت با سربازان گمنام امام زمان همراه شوند آن امنیت با هزینه کمتری ایجاد می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک رسالت برای این وزارتخانه نام برد و گفت: وزارت اطلاعات با تمام توان در این زمینه گام می بردارد و تاکنون هزاران هکتار از زمین‌های بیت المال که به دست سودجویان و زمین‌خواران تصرف شده بود را شناسایی و آزاد کرده است.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: با لطف خدا و با همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نظامی و انتظامی با اشراف فراگیر اطلاعاتی دشمن در چنگ جمهوری اسلامی است و هرگاه به سمت توطئه ای رفتند تحت اشراف نیروهای امنیتی ایران بوده اند.

وی با بیان اینکه اشراف اطلاعات سربازان گمنام امام زمان نقطه کور ندارد اظهارداشت: همه جا دشمن تحت اشراف اطلاعاتی و مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان است و هیچ توطئه ای از سوی دشمن صورت نگرفته که توسط سربازان گمنام امام زمان کشف نشود.

علوی با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت گفت: وزارت اطلاعات رسالت خود را در این می بیند که همسو با دولت در جهت پررنگ شدن وحدت ملی و جریان مهر و محبت میان آحاد ملت و در جهت حاکمیت اخلاق و ارزشهای اخلاقی در جامعه قدم بردارد و تلاش کند.

وی گفت: وزارت اطلاعات با تحلیل هایی که نسبت به قضایا دارد یا با اطلاعات گسترده ای که به دست می آورد یا با نظرسنجی هایش بحرانها و چالش های پیش رو را پیش بینی و شناسایی و به موقع به مقامات کشور اطلاع رسانی می کند و راههای پیشگیری از وقوع آنها را ارائه می دهد و در صورت وقوع نیز راهکارهای مدیریت چالش ها و بحران ها را پیشنهاد می کند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای ضربه زدن به ایران و به چالش کشیدن امنیت کشور به کار گرفته اند گفت: در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از سرویس های اطلاعاتی منطقه که به صورت طفیلی آنها هستند تمام تلاش خود را می کنند که در یک جای کشور جمهوری اسلامی ایران امنیت مثال زدنی کشور را به چالش بگیرند و صدای انفجاری هم از ایران شنیده شود، همانگونه که در کشورهای پیرامونمان صدای انفجار و رنگ خون ملت های منطقه را آزار می دهد.

علوی با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات از سال گذشته تاکنون گفت: در فاصله صحبتی که در سال گذشته خدمت شما عزیزان در همین مکان مقدس داشتم دهها توطئه خنثی و تروریست ها به کیفر جنایات خود رسیدند.

وی ادامه داد: در روز قدس سال گذشته ، عملیات انتحاری در راهپیمایان روزقدس در شیراز و زاهدان کشف شد و اعضای آن دستگیر شدند و برخی از آنان نیز به هلاکت رسیدند.

وزیر اطلاعات افزود: همچنین در روزنامه ها دیدید که یک گروهک تروریستی در بلوچستان یک شمشیرباز بین المللی را به گروگان گرفته بودند، برای اخاذی که با برنامه هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان این گروهک تروریستی زیر ضربه رفت شمشیرباز بین المللی آزاد شد و در تخلیه اطلاعات مشخص شد که این گروهک تروریستی چندین عملیات انفجاری در مشهد مقدس را در برنامه کاری خود داشت که تمام تجهیزات، وسایل بمب سازی و مواد منفجره آنها کشف و ضبط شد و توطئه آنها در نطفه خفه شد.

وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در یک سال گذشته گفت: عبدالرئوف ریگی برادر عبدالرحمان ریگی به هلاک رسید، دامادش به هلاکت رسید و تیمی که ماموسا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری را به شهادت رسانده بودند که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان شناسایی و منهدم شدند.

علوی گفت: عناصر تکفیری که قصد مسموم کردن غذای یکی از هیئت های بزرگ تهران را داشتند شناسایی و زیر ضربه قرار گرفتند و امکان تحقق توطئه خود را پیدا نکردند.

وی اظهار داشت: عناصر تکفیری و تروریستی که برنامه سرقت مسلحانه در تهران و بعد انفجار بمب در قم و حرم حضرت معصومه را داشتند شناسایی و زیر ضربه قرار گرفتند.

وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به اقدامات داعش در ایران ادامه داد: هسته ها و تیم های مرتبط با داعش یکی بعد از دیگری کشف شدند. امکانات آنان ضبط و نفراتشان زیر ضربه قرار گرفت و می بینید با تمام مساعدتی که از طرف سرویس های دشمن می شود که یک گوشه از خاک ایران را به ناامنی بکشانند تا به امروز موفق نشده اند و این یک امر تصادفی نیست.

علوی همدلی و هم افزایی نیروهای اطلاعات، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را موجب خنثی شدن توطئه های دشمن دانست و تصریح کرد: چندین عملیات از یک جریان ضد انقلابی و تروریستی در غرب کشور صورت گرفت و نفرات موثر آنان به هلاکت رسیدند.

وی گفت: اخیرا نیز شنیدید سردسته گروهک تروریستی بنام انصارالفرقان ( هشام عزیزی) در جنوب و شرق کشور زیر ضربه قرار گرفت که نفرات زیادی و تیم هایی را برای عملیات انتحاری و انفجاری آماده کرده بود، نفرات آنها در استانهای مختلف کشور شناسایی شدند و همه آنها زیر ضربه قرار گرفتند.

وزیر اطلاعات گفت: از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در یک سال اخیر منهدم کردن گروهک تروریستی که چندین معلم را در بلوچستان به شهادت رسانده بودند و چندین بسیجی را در ۲۲ بهمن سال گذشته به شهادت رساندند ، است که شناسایی شدند و زیر ضربه رفتند و ۳۵۰ کیلوگرم مواد منفجره از این گروه کشف و ضبط شد.

علوی ادامه داد: همچنین تروریست هایی که در یک عملیات ساده ناجوانمردانه چادر خدماتی نیروی انتظامی را در خوزستان مورد هدف قرار داده بودند در مدت کمتر از ۱۰ روز شناسایی شدند و در اختیار قوه قضائیه قرار داده شدند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات در آزادسازی مرزبانان گروگان گرفته شده گفت: وزارت اطلاعات در آزاد سازی چهار گروگان نهایت تلاش خود را کرد و در شاسایی پیکر شهید دانایی فر و انتقالش به کشور و تحویلش به خانواده شهید اقدام اساسی را انجام داد.

وزیر اطلاعات با اشاره به گروگانگیری دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در یمن گفت: گروگان گرفتن یک دیپلمات آن هم بدون اینکه مسلح باشد و آموزش نظامی ندیده اما به لطف پروردگار آزادسازی او که نیازمند عملیات پیچیده اطلاعاتی است با همت سربازان گمنام امام زمان آزاد شد و اینها گوشه ای از عملیاتی بود که توسط سربازان گمنام و با همکاری دستگاههای نظامی و امنیتی انجام شده و وزارت اطلاعات را به مظهر القاء رعب در دل دشمنان تبدیل کرده است.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: به شما مردم ایران اطمینان می دهیم که وزارت اطلاعات با اشراف فراگیر تمام حرکات دشمنان را زیر نظر دارد و هر جا که دشمن قصد توطئه ای داشته باشد وزارت اطلاعات بر آنها فرود آمده و آنها را در چنگال قدرتمند خودش می گیرد و امکان هرگونه اقدام از سوی آنان را سلب می کند.