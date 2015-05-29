به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نژادفلاح و برانکو ایوانکوویچ قبل از بازی رفت پرسپولیس و الهلال، درباره برنامههای تیم برای فصل آینده با یکدیگر گفتگو کرده بودند. طی مذاکرات انجام شده مقرر شده بود برانکو لیست بازیکنان ورودی و خروجی را بعد از بازی برگشت مقابل الهلال در اختیار مدیریت باشگاه قرار دهد.
برانکو همچنین کلیات برنامههای آمادهسازی تیم را در اختیار نژادفلاح قرار داده بود و حالا قرار است اوایل هفته آینده با نشستی که بین برانکو ایوانکوویچ و نژادفلاح در باشگاه برگزار میشود، برنامههای فصل آینده از سوی سرمربی تیم در اختیار باشگاه قرار داده شود.
برانکو تصمیم دارد 29 یا 30 خرداد، دور جدید تمرینات پرسپولیس برای فصل آینده را آغاز کرده و پس از بسته شدن تیم و برگزاری تمریناتی در ورزشگاه درفشیفر، یک اردوی آمادهسازی در کردان کرج را در دستور کار خود قرار داده است. برانکو به اتفاق نژاد فلاح از کمپ ورزشی چهارباغ کردان کرج بازدیده کرده و از امکانات این کمپ رضایت دارد.
سرمربی پرسپولیس در نظر دارد پس از برگزاری اردوی داخلی، اردوی آماده سازی خارج از کشور را در زاگرب یا اسلوونی برپا نماید.
وی به همین منظور در جلسهای که با نژاد فلاح خواهد داشت، زمان برپایی اردوی داخلی و خارجی را اعلام کرده و کمپهایی را که در اسلوونی و زاگرب مد نظرش هست را به مدیریت باشگاه معرفی کند تا نژادفلاح پس از کسب اطلاع از زمان برپایی اردوها، درباره توافقات مالی و انتخاب یکی از کمپهای خارجی اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین در نشستی که بین نژادفلاح و برانکو برگزار خواهد شد، علاوه بر بررسی برنامههای آماده سازی تیم، در خصوص نقل و انتقالات نیز گفتگو خواهد شد و برانکو لیست اولیه بازیکنان مد نظرش را به باشگاه ارائه خواهد کرد.
برانکو اواسط هفته آینده برای استراحت و دیدار با خانواده عازم زاگرب میشود.
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