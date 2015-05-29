هوشیاری تیم مذاکره کننده هسته ای در شرایط حساس کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های عقیدتی و سیاسی این هفته نماز جمعه کرج با اشاره اینکه موضوع هسته ای مربوط به هیچ گروه و جناح سیاسی خاصی نیست، اظهار کرد: موضوع هسته ای جزو منافع ملی است. به همین منظور همه باید نسبت به این موضوع اتحاد و همدلی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای، اظهار کرد: در همه زمینه ها به ویژه مذاکرات هسته ای، بیانات مقام معظم رهبری نصب العین قرار گیرد. تیم مذاکره کننده هسته ای مورد تایید همگان هستند و باید حمایت شوند.

این مسئول در ادامه هوشیاری تیم مذاکره کننده هسته ای را در شرایط حساس کنونی با اهمیت خواند و گفت: در دور قبلی مذاکرات در لوزان سویس مجبور به واگذاری برخی امتیازهای علمی شدیم و چیزهای را از دست دادیم چنین اتفاقی نباید دوباره رخ دهد.

مجلس در رابطه با موضوع هسته ای گام های اصولی بردارد

نماینده ولی فقیه در البرز با تاکید بر هوشیاری تیم مذاکره کننده هسته ای نسبت به مکر دشمنان گفت: دشمنان بدنبال خدشه دار کردن امنیت ملی در کشور ما هستند گواه این ادعا درخواست وقیحانه بازدید از تجهیزات هسته ای و بازجویی از دانشمندان ما است.

خطیب جمعه کرج ادامه داد: بسیاری از مسائل در مذاکرات هسته ای به مردم منتقل نشده است و این در حالی است که مردم حق دارند از مواردی که به منافع ملی مربوط می شود آگاهی پیدا کنند.

این مسئول به خوی مطالبه گری آمریکا و کاخ سفید اشاره کرد و گفت: آمریکا و متحدانش بدانند در صورتی که قصد عبور از خط قرمزها را داشته باشند ملت ایران کوتاه نیامده و جوابی دندان شکن خواهد داشت.

وی با اشاره بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: در رابطه با موضع هسته ای مجلس باید گام های اصولی بردارد در این زمینه افراط و تفریط جایز نیست.

این مسئول در ادامه سخنان خود ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت امام عصر (عج) بیان کرد: منتظران آن حضرت باید ولایت پذیری در جامعه اسلامی را در شرایط کنونی جامعه تمرین کنند.

البرز نیازمند مدیران ارزشی است

آیت الله سحینی همدانی شرط ولایت پذیری را حرکت در مسیر ارزش های دینی و خط امام (ره ) و رهبری معظم انقلاب دانست و گفت: امام راحل (ره ) می فرمود« دوام و قوام جمهوری اسلامی بر سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است» .

نماینده ولی فقیه در البرز با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر(ع ) و روز جوان اضافه کرد: جوانان باید مورد توجه ویژه مسئولان در جامعه قرار گیرند چرا که امید کشور هستند.



نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه با اشاره به عزل و نصب برخی مدیران در استان گفت: در روزهای گذشته شاهد برخی عزل و نصبها بودیم. مسئولان ارشد استان باید نسبت به این عزل و نصبها احتیاط بیشتری به خرج دهند چرا که باید از نیروهای ارزشی استفاده شود.

خطیب جمعه کرج بیان کرد: مدیران توانمند بومی باید در پست های استان به کار گرفته شوند چرا که البرز در این برهه به مدیران توانمند و پایبند به نظام نیاز دارد.