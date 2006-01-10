فرانسه خواستار تجديد نظر ايران در تصميم خود به ازسرگيري تحقيقات هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"فيليپ دوست بلازي" با اعلام اينكه كشورش شديداً نگران برنامه هاي هسته اي ايران است، از تهران خواست تا در شروع فعاليتهايي كه به ادعاي وي فعاليت هاي حساس هسته اي به شمار مي رود، خودداري كند.

بلازي همچنين ادعا كرد كه پاريس از تحولات ايران نگران است.(وي به مسائلي كه باعث نگراني كشورش شده است، اشاره نكرد)

وي در كنفرانس خبري مشترك با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت:"ما از ايران فوراً مي خواهيم تا بدون قيد و شرط تصميم خود را عوض كند".

اين مقام فرانسوي افزود: از سرگيري اين فعاليت ها به طور مشخص و مستقيماً برخلاف درخواست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

وي گفت : نيازي به هيچ فعاليت هسته اي غيرنظامي قابل شناسايي، براي توجيه از سرگيري فعاليت هاي امروز در ايران نيست.

بلازي مدعي شد كه هنوز درباره ماهيت برنامه هاي هسته اي ايران ترديدهايي وجود دارد.

سولانا نيز گفت : وضعيت جدي است و هر تلاشي بايد براي متقاعد كردن ايران به بازگشت به وضعيت پيشين گفتگوها صورت گيرد.

"اورسولاپلاسنيك" وزير امور خارجه اتريش كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، تصميم ايران براي ازسرگيري تحقيقات را تصميمي اشتباه در مسيري اشتباه توصيف كرد كه به زعم وي ، باعث نگراني هاي جدي شده است.

اين اظهارات اين مقام اتريشي همزمان با اظهارات ولفگانگ شوسل صدر اعظم اين كشور صورت گرفت كه فعاليت هاي هسته اي ايران را نقض تعهداتش توصيف كرد.

آلمان نيز مدعي شده است كه اقدام ايران مغاير با تعهدات آژانس است.