  1. استانها
  2. ایلام
۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

حجت الاسلام لطفی:

بازرسی از مراکز نظامی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است

بازرسی از مراکز نظامی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است

ایلام - امام جمعه ایلام گفت: کشورهای غربی و به خصوص آمریکا بدانند بازرسی از مراکز نظامی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: مسئولان دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته ای خطوط قرمز نظام و را رعایت کنند و باید اولویتهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری را مد نظر قرار داشته باشند.

وی ادامه داد: باید نقشه راه مذاکرات هسته ای بر اساس نظرات، دیدگاه ها و بیانات مقام معظم رهبری ترسیم شود و در چاچوب نظام در برابر زیاده خواهی کشورهای غربی و به خصوص مقامات آمریکا که کارشکنی می کنند، ایستادگی کرد.

امام جمعه ایلام بیان داشت: یکی از مهمترین خطوط قرمز نظام جمهوری اسلام ایران بحث بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه دانشمندان هسته ای کشور است چراکه اینگونه کارها زمینه فعالیت جاسوسان آمریکایی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام لطفی تصریح کرد: ایران اسلامی سیاست نرمش قهرمانانه را با حفظ هویت و با اقتدار دنبال می‌کند و هرگز اجازه عبور از خطوط قرمز را به احدی نمی‌دهد‌.

وی بیان داشت: تیم مذاکره کننده کشورمان باید در همه حال عزت، سربلندی، اقتدار و عظمت ملت ایران را حفظ کند و با قدرت برای احقاق حقوق نظام اسلامی گام بردارد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: متاسفانه مذاکرات با کارشکنی مقامات آمریکایی و دیگر کشورهای غربی همراه است که باید مذاکره کنندگان با قاطعیت دربرابر کارشکنی آمریکا و عدم پایبندی آنها ایستادگی کنند.

حجت الاسلام لطفی در بخش دیگری از سخنانش به هفته بدون دخانیات اشاره کرد و گفت: ترویج اعتیاد بین جوانان یکی از راهبردهای دشمنان است.

 

کد مطلب 2763232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها