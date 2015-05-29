بازرسی از مراکز نظامی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: مسئولان دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته ای خطوط قرمز نظام و را رعایت کنند و باید اولویتهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری را مد نظر قرار داشته باشند.

وی ادامه داد: باید نقشه راه مذاکرات هسته ای بر اساس نظرات، دیدگاه ها و بیانات مقام معظم رهبری ترسیم شود و در چاچوب نظام در برابر زیاده خواهی کشورهای غربی و به خصوص مقامات آمریکا که کارشکنی می کنند، ایستادگی کرد.

امام جمعه ایلام بیان داشت: یکی از مهمترین خطوط قرمز نظام جمهوری اسلام ایران بحث بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه دانشمندان هسته ای کشور است چراکه اینگونه کارها زمینه فعالیت جاسوسان آمریکایی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام لطفی تصریح کرد: ایران اسلامی سیاست نرمش قهرمانانه را با حفظ هویت و با اقتدار دنبال می‌کند و هرگز اجازه عبور از خطوط قرمز را به احدی نمی‌دهد‌.

وی بیان داشت: تیم مذاکره کننده کشورمان باید در همه حال عزت، سربلندی، اقتدار و عظمت ملت ایران را حفظ کند و با قدرت برای احقاق حقوق نظام اسلامی گام بردارد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: متاسفانه مذاکرات با کارشکنی مقامات آمریکایی و دیگر کشورهای غربی همراه است که باید مذاکره کنندگان با قاطعیت دربرابر کارشکنی آمریکا و عدم پایبندی آنها ایستادگی کنند.

حجت الاسلام لطفی در بخش دیگری از سخنانش به هفته بدون دخانیات اشاره کرد و گفت: ترویج اعتیاد بین جوانان یکی از راهبردهای دشمنان است.