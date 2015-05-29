پیشگیری ازتوافق هسته ای تحقیرآمیز/بازرسی ازمراکزنظامی خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت ولیعصر(عج) اظهار داشت: در این راستا ما منتظر موعود قرآن و خداوند متعال هستیم.

وی با اشاره به ویژگی های انتظار بیان داشت: انتظار حرکت، آمادگی، امید داشتن به آینده، یقین به آمدن موعود و... است.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه خداوند به مومنین که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند وعده آمدن موعود را داده است گفت: در این راستا باید تمکین و زمینه سازی لازم برای آمدن موعود را فراهم آورد.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه در روز ظهور ترس، نگرانی و ناامنی به امنیت تبدیل می شود گفت: خداوند در این روز دینش را در تمام عالم گسترش می دهد و این امر نیز اراده خداوند را نشان می دهد.

امام (ره) همواره بر پشتیبانی از نهضت های آزادی بخش تاکید داشتند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن ارتحال حضرت امام(ره) و همچنین آغاز ولایت مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: امام راحل همواره در رابطه با عدم سازش با جهان خواران قاطع و پشتیبان و حامی مقاومت و نهضت های آزادی بخش جهان بودند.

امام جمعه موقت خرم آباد به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: در این مذاکرات سه سناریو احتمال دارد یکی از آنها توافق است.

حجت الاسلام متقی نیا سناریو دیگر را تمدید مذاکرات عنوان کرد و گفت: همچنین توافق بد و تحقیر آمیز نیز یکی دیگر از ابعاد این سناریو است.

از توافق تحقیر آمیز در مذاکرات هسته ای پیشگیری شود

وی با بیان اینکه بر اساس علائم، شواهد و نشانه ها بر این بوده غرب همچنان به زیاده خواهی و قانون شکنی ادامه می دهد گفت: غرب همچنان سنگر به سنگر و گام به گام دنبال امتیاز گرفتن است.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه در این راستا از تمام کسانی که خود را وابسته، دلسوز و علاقمند به امام، ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می دانند انتظار داریم که از همه ظرفیتهای ممکن برای پیشگیری از توافق تحقیر آمیز استفاده کنند افزود: در این راستا مذاکره کننده گان موظف هستند از همه ظرفیتهای افراد، گروهها، سازمانها، ظرفیتهای حاکمیتی و پارلمانی برای پیشگیری از یک توافق تحقیر آمیز استفاده کنند.

بازرسی از مکان های نظامی ایران خط قرمز ما است

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه در این زمینه باید در حد اعلا و اکمل تلاش و کوشش صورت گیرد گفت: آنچه که می تواند برای ما توافق اصلی باشد لغو تمام تحریم ها، حفظ دستاوردهای فناوری هسته ای به اندازه نیاز کشور، عدم ایجاد مانع برای استمرار پیشرفتهای علمی و فناوری، متعارف بودن بازرسی ها و عدم بازرسی از مکانهای نظامی ما بوده چرا که اینها خط قرمز های ما محسوب می شوند.

وی همچنین برگشت پذیر بودن توافق هسته ای را یکی دیگر از موارد مد نظر در این زمینه عنوان کرد و گفت: در این راستا هر جایی که استکبار جهانی زیاده خواه دنبال این بود که توافق را بشکند ما بتوانیم به آنچه بوده ایم باز گردیم.

امام جمعه موقت خرم آباد بیان داشت: نگرانی ها در ارتباط با تواقق تحقیر آمیز جدی است و مردم حساس هستند و واکنش نشان می دهند.

تحقق آرمانها بدون توجه به نقش جوانان غیر ممکن است

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان اشاره کرد و گفت: تحقق آرمانها بدون توجه به نقش جوانان غیر ممکن است چرا که جوانان نیروی محرک تحولات جامعه محسوب می شوند.

وی با تاکید بر ضرورت اعتماد به جوانان مانند تجربه دوران دفاع مقدس و انقلاب بیان داشت: البته جوانان نیز باید نسبت به آینده کشور مسئولیت داشته باشند چرا که مسئولیت آنها در کشور بسیار مهم و آینده ساز است.

ضرورت توجه به فرهنگ ریشه دار و غنی لرستان

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به روز مستضعفین و سربازان گمنام امام زمان اشاره کرد و گفت: این روز را به فرزندان و سربازان ملت که در محل خدمت خود گمنامانه به امام زمان و آرمانهایش خدمت می کنند تبریک می گوییم.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین در پایان سخنان خود به مسائل فرهنگی استان که ریشه در فرهنگ ملی و مذهبی مردم استان دارد اشاره کرد و گفت: نجابت، عفاف و عزت مردم لرستان همواره دارای قدمت فراوان و ارزشمندی بوده که شایسته است به این قدمت بالا به این فرهنگ توجه لازم صورت گیرد.