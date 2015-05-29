یک زن رئیس دانشگاه آکسفورد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «لوئیس ریچاردسون» - استاد علوم سیاسی و رئیس فعلی دانشگاه سنت اندروز با شروع سال میلادی جایگزین رئیس کنونی آکسفورد خواهد شد. وی در حالی به ریاست یکی از برترین دانشگاه های دنیا نائل خواهد شد که دویست و نود و هفتمین نفر و اولین زن رئیس آکسفورد خواهد بود.

وی در کارنامه فعالیت های خود ریاست بر دانشگاه سنت اندروز، معتبرترین دانشگاه اسکاتلند و موسسه مطالعات پیشرفته رادکلیف ( Radcliffe Institute ) در دانشگاه هاروارد را برعهده داشته است. ریچاردسون ۵۶ ساله دکترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد و کارشناسی ارشدش را از دانشگاه UCLA دریافت کرده است.

وی متولد واترفورد در کشور ایرلند است. ریچاردسون در رابطه با این انتصاب به خبرنگار گاردین گفت : « من مشتاقانه منتظر روزی بودم که یک زن به این سمت منصوب شود زیرا دانشگاه ها نیز همانند بسیاری از شغل ها هرمی شکل بوده و زنان در پست و جایگاه های مهم دیده نمی شوند.»