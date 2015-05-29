جامعه امروزی نیازمند نهضت گسترده عمل به قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی ظهر جمعه در همایش ملی تکریم خادمان طرح تلاوت نور در مشهد اظهار کرد: قرائت و بیان تفسیر قرآن در ۷ هزار مسجد سراسر کشور اتفاقی میمون و مبارک است که امیدواریم سایر مساجد شرکت کننده در طرح تلاوت نور به بیان تفسیر آیات قرآن نیز بپردازند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بسیاری از مردم آرزوی خدمت گذاری اهل بیت و ساحت مقدس قرآن را دارند اما همه مردم توفیق این خدمت گذاری را نمی یابند و این مسئله توفیقی است که از ناحیه خداوند شامل حال افراد می شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح تلاوت نور طرحی بزرگ و سراسری است که امیدواریم این طرح به حوزه های دیگر همچون ادارات، مساجد و امامزاده ها نیز نفوذ پیدا کند.

حجت الاسلام حشمتی با اشاره به اینکه طرح تلاوت نور در سه مرحله صورت می گیرد ادامه داد: مرحله نخست این طرح به تلاوت و قرائت آن باز می گردد که براساس آیات قرآن هر شخصی تا هر میزان که توان دارد باید تلاوت قران داشته باشد.

وی درک آیات و مفاهیم قرآن را در تکرر قرائت آن دانست و افزود: قرآن کتابی نیست که با یکبار خواندن مفاهیمش به دست آید، چرا که قرآن دارای بطن های بسیاری است و نباید به ظاهر آن اکتفا کرد.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مثل ما در برابر قرآن همچون مثل ظرف کوچکی در برابر دریای بزرگی از معارف است که تا می توانیم باید از این دریای معرفتی بهره بریم.

وی دومین گام و مرحله از طرح تلاوت نور را فهم قرآن دانست و تصریح کرد: سومین گام این طرح عمل به قرآن است که باید در این خصوص نهضتی فراگیر ایجاد شود.

حجت الاسلام حشمتی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شهدا و ایثارگران نمونه آشکار عمل به آیات قرآن بودند و نورانیت این افراد همچون ستارگانی برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی درخشان خواهد ماند.

وی تاکید کرد: جامعه ما امروز نیازمند نهضت عملی قرآن است که در این راه گام اول را باید خادمان قرآن بردارند و پرچمداران این فعالیت فرهنگی بزرگ باشند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز کرد: برای نهضت فهم و عمل به قرآن نیروی آماده باش در جامعه نیاز داریم و امیدواریم ۲۰ هزار مسجد مجری طرح تلاوت نور در کشور بتوانند این فرهنگ را در جامعه گسترش دهند.

وی با اشاره به اجرای طرح تلاوت نور در برخی از مراکز دولتی و سازمان ها گفت: این طرح در برخی از بندهای سازمان زندان ها نیز انجام شد که باعث کاهش بزهکاری و مشکلات در این مرکز شد.