فراهم کردن شغل و زمینه ازدواج جوانان بزرگترین خدمت به این قشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جوادی ظهر جمعه در خطبه های مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه در همدان با بیان اینکه اگر باتقوا باشیم خداوند دانش و بصیرت به ما خواهد داد، اظهار داشت: یکی از بالاترین عبادات که در قرآن و روایات به آن تاکید شده خدمت به مردم است.

وی با افزودن این مطلب که بعد از شناخت خدا و انجام واجبات، خدمت به خلق از بهترین مستحبات است، گفت: انسان با هر وسیله ای که در اختیار دارد اعم ازعلم، مال، توان جسمی و حتی آبروی خود باید خدمتگزار باشد.

امام جمعه موقت همدان بااشاره به شخصیت امام خمینی(ره) که در اوج قدرت خود در سخنانش فرمودند که اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر، افزود: خدمت به مردم از هر مقامی نزد خداوند برتر و بالاتر است و تا می توانید به خانواده، فرزندان، همسایه، دوستان و به همه مسلمانان و حتی به غیر مسلمان خدمت کنید.

حجت الاسلام جوادی بااشاره به اینکه اولیا الهی و ائمه اطهار (ع) در طول زندگانی خویش همواره خدمتگزار مردم بودند، ادامه داد: با فراهم آوردن زمینه برای ازدواج جوانان و نیز اشتغال آنها به جوانان خدمت کنید.

وی با بیان روایتی از حضرت موسی (ع) در زمانیکه که به کوه طور رفت و به مقام کلیم الله رسید، گفت: در این زمان حضرت موسی از خدا سئوال کرد که اگر من مولا بودم و تو بنده من، چه عملی را به عنوان برترین اعمال انجام می دادی و خداوند تبارک و تعالی فرمودند که به عزت و جلالم سوگند که در خدمت به بندگان قدم برمی داشتم.

امام جمعه موقت همدان همچنین به برخورد پیامبر (ص) با فردی که به او ناسزا گفت اشاره و عنوان کرد: پیامبر اکرم (ص) این شخص را به خانه خود برد و به او خدمت کرد و این بی آلایشی، اخلاق و خدمت پیامبر (ص) در درون آن شخص انقلابی به پا کرد که منجر به گرویدن وی به دین اسلام شد.

حجت الاسلام جوادی در خطبه دوم به مناسبت های مختلف در ماه مبارک شعبان به عنوان ماه پیامبر رحمت (ص) اشاره کرد و گفت: در ماه شعبان وفات و شهادتی وجود ندارد و وجود اعیاد مبارک از ویژگی های برجسته این ماه است.

وی با اشاره به روز پاسدار و نیز روز جانباز در این ماه، بیان داشت: فراموش نکنیم که امنیت موجود را از خون شهیدان، فداکاری های ایثارگران و تدابیر مقام معظم رهبری داریم.

امام جمعه موقت همدان با افزودن این نکته که دشمن چنگ و دندان تیز می کند اما جرات دست درازی به کشور را ندارد، گفت: در دوران جنگ و زمانیکه خرمشهر به دست دشمن افتاد از آنجاییکه صدام پشتش به استکبار گرم بود گفت که اگر خرمشهر را پس بگیرید کلید بصره را به شما خواهم داد، اما رزمندگان و پاسداران ما با رشادت های خود در عملیات فتح المقدس حماسه آفریدند.

حجت الاسلام جوادی به روز جوان مصادف با ولادت حضرت علی اکبر (ع) اشاره کرد و افزود: جوانان از شهامت، عفت، ادب و احترام حضرت علی اکبر (ع) الگو بگیرند.

وی در ادامه سخنان خود به روز جهانی بدون دخانیات نیز اشاره کرد و ادامه داد: همه مراجع کشیدن سیگار را حرام اعلام کرده اند و دود سیگار برای فرد سیگاری و اطرافیان وی به شدت مضر است.

امام جمعه موقت همدان بااشاره به روز جهانی مستضعفین و روز سربازان گمنام امام زمان (عج) مصادف با جشن بزرگ نیمه شعبان، گفت: رویه ای که دشمن در پیش گرفته و مستضعفان جهان را مورد ظلم قرار داده در حقیقت یک بام و دو هواست، چراکه از طرفی انواع سلاح های جنگی را به داعش می دهد و از طرف دیگر ائتلاف ضد داعش راه می اندازد.

حجت الاسلام جوادی به سخنرانی اثرگذار امام خمینی (ره) در ۱۳ خرداد سال ۴۲ اشاره و عنوان کرد: طلوع امام در ۱۳ خرداد با آن سخنرانی بود و غروب آن بزرگوار نیز در ۱۴ خرداد ۶۸ رخ داد، اما در کنار این مصیب بزرگ خداوند شادی به جامعه اسلامی ایران عنایت فرمود که این شادی، شخصیت بارز و ناخداگونه مقام معظم رهبری بود.