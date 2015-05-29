جزئیات انتخابات رئیس فیفا/ شانس بلاتر بیشتر از رقیب اردنی است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال تا ساعاتی دیگر در «هالن اشتادیون» زوریخ در جریان شصت و پنجمین کنگره فیفا برگزار خواهد شد. با اتفاقاتی که طی روزهای گذشته رخ داده، سوال اینجاست که با توجه به فساد مالی مسئولان بلندپایه فیفا، شانس سپ بلاتر برای این انتخابات چقدر خواهد بود؟

«دیلی میل» طی پرسش و پاسخی به بسیاری از سوالات در خصوص این انتخابات پاسخ گفته است.

سوال: بلاتر برای انتخاب مجدد به چه تعداد رای نیاز دارد؟

- در دنیا ۲۰۹ اتحادیه فوتبال وجود دارد که با توجه به دستگیری ۹ عضو فیفا، تعداد اعضا در این انتخابات به ۲۰۰ اتحادیه کاهش یافته است. چنانچه هیچکدام از نامزدها نتوانند در دور نخست دو سوم از اکثریت آرا را به خود اختصاص دهند، رای گیری ادامه خواهد داشت و این بدین معنی است که ۱۰۰ تا ۱۰۵ رای برای انتخاب شدن به عنوان رئیس فیفا کفایت می‌کند.

سوال: ترتیب آرا در اتحادیه ها به چه صورت است؟

- هر عضو فیفا یک حق رای دارد. هیچ اهمیتی ندارد که یک تیم چقدر بزرگ است و از چه سابقه ای در تاریخ فوتبال برخوردار است. به عنوان مثال مالاوی همان قدر حق دارد که آلمان قهرمان جهان دارد.

اروپا (یوفا) ۵۳ رای

آفریقا (کاف) ۵۴

آسیا (ای اف سی) ۴۶

شمال و آمریکای مرکزی (کونکاکاف) ۳۵

آمریکای جنوبی ۱۰

اقیانوسیه ۱۱

سوال: شاهزاده علی بن الحسین اردنی می گوید اکثریت کشورهای اروپایی و ۶۰ یا بیشتر، به وی رای می دهند. این برای بلاتر به چه معناست؟

- شاهزاده علی با این حساب رئیس بعدی فیفاست. چرا که وی دست کم ۴۵ رای از یوفا می گیرد و ۶۰ رای دیگر می تواند او را به ریاست فیفا برساند. اما در این میان یک «اگر» بزرگ وجود دارد. کنفدراسیون فوتبال آفریقا ۴۵ عضو دارد که همگی به بلاتر متعهد هستند. آسیا هم ۴۶ عضو دارد که اگر نگوییم همه آنها اما بیشتر آنها به بلاتر رای می دهند. کونکاکاف هم ۳۵ عضو دارد و دست کم بیش از نیمی از آنها به بلاتر رای می دهند. آمریکای جنوبی ۱۰ و اقیانوسیه ۱۱ رای دارند که با احتساب این آرا، بلاتر از اکثریت رای برخوردار خواهد شد و ۱۳۵ به ۷۴ از شاهزاده علی جلو می افتد. البته اتفاقات این هفته شاید نظر بعضی از رای دهندگان را عوض کرده باشد.

سوال: رای گیری چه زمانی آغاز می شود و چقدر به طول خواهد انجامید؟

- از ساعت ۱۶ به وقت انگلستان (۱۹:۳۰ به وقت ایران) آغاز می شود و یک ساعت به طول خواهد انجامید.