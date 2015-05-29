مقام معظم رهبری به هیئت مذاکره کننده وثوق کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با اشاره به اینکه نقطه اصلی اختلاف در تنظیم توافق هسته ای مطالبه بازرسی بی حد و مرز و مصاحبه از دانشمندان هسته ای است، بیان داشت: اینگونه بازرسی ها، هیبت ما را در چشم دشمن از بین برده و اسرار نظامی ما را که به منزله ناموس کشور است، در اختیار دشمن قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در نتیجه آنها برای حمله جری و برای انجام تحریم های شکننده و فلج کننده بیشتر قادر خواهند شد، لزوم مصاحبه بیگانگان با دانشمندان هسته ای را دارای این پیام دانست که شما نباید سهمی از دانش استراتژیک داشته باشید و متذکر شد: این بزرگترین اهانت به ملت ماست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ارائه لیست دانشمندان هسته ای مورد درخواست برای مصاحبه از سوی غرب تاکید کرد که ملت ما می پرسند که آنها چگونه به جزئیات دانشمندان هسته ای ما دست پیدا کرده اند، آیا این دلیلی بر خیانت آژانس هسته ای نیست.

وی عنوان کرد: آیا این لیست نشان نمی دهد که بازرسان آژانس جاسوسان حرفه ای سیا و موساد و سرویسهای جاسوسی اروپا هستند، در آن صورت ملت حق دارد سؤال کند که آژانس چگونه در این توافق هسته ای، حکم قرار داده شده است.

عاملی ایجاد وثوق کامل به ۱+۵ توسط ایران را حق کاملا طبیعی آنها دانست و افزود: ایجاد وثوق، لزوما با حاکم کردن آنها بر اسرار استراتژیک کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری به هیئت مذاکره کننده وثوق کامل دارند، اضافه کرد: آنها نیز به عنوان فرزندان حضرت امام و انقلاب و مقلدین مقام معظم رهبری با درایت تمام از حقوق حقه ملت ما دفاع می کنند و باید مورد حمایت باشند و از طرفی آنها نیز وظیفه دارند با شفاف سازی کامل، همه ملت را با خود همراه سازند.

خطیب جمعه اردبیل در ادامه به مناسبت نیمه شعبان، با تبریک ولادت خاتم الاوصیاء (عج) شهروندان استان را به عبادت بزرگ انتظار و به آمادگی بیشتر جهت حضور در رکاب حضرت ولـی عصر (عج) دعوت کرد.

وی با اشاره به روز سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: نیروهای اطلاعاتی کشور، قلعه عظیم امنیتی برای کشور و ملت هستند و بدون اینکه اعلان و تبلیغ کنند، خطرهای بسیار بزرگ امنیتی را که هرکدام ممکن است کل کشور را در مخاطره جدی قرار دهد، خنثی و دفع می کنند.

عاملی با بیان اینکه ترفندهای امنیتی علیه نظام بسیار وسیع و پیچیده است و در این زمینه دشمن سرمایه گذاری کرده است تا کشور با بحرانهای غیرقابل مهار در عرصه های مختلف مواجه شود، یادآور شد: البته این توطئه ها توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف و خنثی شده و علاوه بر آن با نفوذ و ضربه به کانونهای توطئه، کشور اسلامی را در نا امن ترین نقطه جهان در امنیت کامل قرار داده اند.

خطیب جمعه اردبیل در ادامه خطبه های نماز جمعه گفت: منقوش کردن شیشه های مشروب با نقش شاه اسماعیل صفوی در جمهوری آذربایجان اهانت به ایران و به ویژه اردبیل است.

وی در ادامه از اهانت صورت گرفته نسبت به شاه اسماعیل صفوی در کشور جمهوری آذربایجان به شدت انتقاد کرد.

وی در تبیین علت این اهانت و اهانت های مشابه جمهوری آذربایجان که در این اواخر نسبت به شاه اسماعیل صفوی صورت گرفته است، یادآور شد: آنها بعد از مصادره شاه اسماعیل به عنوان مؤسس برای تاریخ موهوم خودشان، متوجه شده اند که شاه اسماعیل بنیانگذار حکومت دینی است و این با لائیسیته آنها سازگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تصریح کرد: دوما علاوه بر این اندیشه شاه صفوی بر پایه قرآن و فکر اهل بیت (ع) بوده و این با ملتچی بودن (قوم گرایی) نمی سازد؛ ثالثا متوجه شده اند که اصلی ترین همت شاه اسماعیل، یکپارچه کردن ایران بوده و معتقد بوده که نباید یک وجب خاک ایران از ایران جدا شود.

وی با بیان اینکه براین اساس در طول هفت سال شاه اسماعیل صفوی توانست ایران یکپارچه را بر پایه حکومت شیعی تشکیل دهد، ادامه داد: این اصل با جدایی از ایران نمی سازد و سرزمینهایی جدا شده باید با موسس کردن شاه اسماعیل برای تاریخ خود، خود را با او هماهنگ سازند.