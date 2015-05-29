رکابزن شهرداری تبریز فاتح مرحله دوم تور از سرعین تا تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز توانست مسافت ۱۸۸ کیلومتری بین سرعین تا تبریز را در زمان ۵ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه بپیماید و رده نخست مرحله دوم این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز نیز با ۵ ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول، در جایگاه دوم این مرحله قرار گرفت.

حسین ناطقی از تیم سپاهان اصفهان نیز با زمان ۵ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه در مکان سوم دومین مرحله از سی امین دور تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان قرار گرفت.

پیراهن طلایی، آسیایی و امتیازی را الکساندر شوشنو رکابزن تیم وینو فور ائور قزاقستان بر تن کرد و پیراهن کوهستان نیز به سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز رسید.

شهرداری تبریز که با ترکیبی کاملا بومی وارد این مسابقات شده برای اولین بار بود که در تاریخ 30 ساله این تور مقام اول را از آن خود می کرد که این مهم امروز و توسط سعید صفرزاده رقم خورد.

سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان با حضور تیم های ناویتاس ساتالیست استرالیا، سرچ تو ریته ین استرالیا، تیم ملی گرجستان، تیم ملی مغولستان، ان اس سی مالزی، تورکو شکر ترکیه، سی سی ان سایکلینگ لائوس، ترانگانو مالزی، تیم ملی سوریه، تیم ملی ارمنستان، وینو فور ائور قزاقستان، لویشان لند اسکیپ جمهوری خلق چین، ای سی اسپارتا پراگ جمهوری چک و تیم های داخلی پتروشیمی و شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، پیشگامان کویر یزد و تیم ملی ایران برگزار می شود.