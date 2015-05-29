مردم کارآمدترین افراد را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به ۱۴ خرداد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد: تجلیل از امام راحل تجلیل از کسی است که کشور را از دست ستمگران و دزدان بین المللی گرفت و به مردم سپرد.

وی همچنین سالروز ولادت امام زمان (عج) و حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان را تبریک گفت و افزود: نیمه شعبان به عنوان روز سربازان گمنام یعنی افرادی که با رشادت ها و مبارزه های پنهان خود با توطئه های دشمنان و مفاسد بزرگ مبارزه می کنند، نامگذاری شده که این روز را تبریک می گوییم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انتخاب افراد کارآمد برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی منجر به تشکیل مجلسی توانا در حل همه مشکلات کشور می شود، اظهار داشت: مردم با دقت و بررسی اندیشه های افرادی که برای حضور در مجلس شورای اسلامی کاندید می شوند کارآمد ترین ها را انتخاب کنند.

آیت الله نعیم آبادی تاکید کرد: نباید هزینه تبلیغات انتخاباتی به آن اندازه بالا رود که افراد کارآمد و دلسوز نتوانند در صحنه حضور داشته باشند.

وی خاطرنشان گرد: اگر مجلس شورای اسلامی با انتخاب های درست از انسان های کارآمد تشکیل شود بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.