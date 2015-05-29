وزارت نیرو برای حل مشکل تصفیه خانه فاضلاب آبادان تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر جمعه در جریان سفر به آبادان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عمده نظر ما در آبادان، افتتاح بخش بخار نیروگاه حرارتی آبادان بود که دو واحد این نیروگاه امروز رسما افتتاح شد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل آب شرب و فاضلاب آبادان از دیگر برنامه های این سفر به آبادان بود، افزود: در خصوص کانال های کشاورزی و آب کشاورزی منطقه بررسی هایی انجام و تصمیماتی اتخاذ شده است که امیدوارم اقدامات لازم انجام شود و نتایج آن برای مردم منطقه مفید باشد.

وزیر نیرو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت تدبیر و امید چه برنامه ای برای رفع مشکل فاضلاب آبادان دارد، توضیح داد: خوشبختانه باید اعلام کنم در روزهای گذشته، «ال سی» مربوط به احداث تصفیه خانه آبادان گشایش یافت و از ابتدای ماه چهارم عملیات آماده سازی سایت را شروع کردیم و به سرعت آن را انجام خواهیم داد و فاینانس نیز، فاینانس خارجی است.

چیت چیان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آب شرب آبادان قابل آشامیدن است؟ تصریح کرد: هنوز آب آبادان را امتحان نکردم ولی هنگامی که وضو گرفتم آب از نظر کدورت هیچ مشکلی نداشت ولی از نظر شیمایی و شوری باید آزمایش شود تا در خصوص آن اظهار نظر کنم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه پیگیری هایی را در خصوص آب شرب آبادان انجام خواهید داد، عنوان کرد: بزرگترین پروژه آبرسانی کشور و خاورمیانه تحت عنوان آبرسانی غدیر، در خوزستان در حال انجام است و تلاش می شود تا آب کافی و با کیفیت در طول یک سدی به طول ۴۳۰ کیلومتر به آبادان برسد.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه های این وزارت برای عدم کمبود آب شرب در آبادان اضافه کرد: امیدواریم امسال از نظر کمی آب مورد نیاز را به مردم آبادان ارائه کنیم تا هیچ کمبودی وجود نداشته باشد.

چیت چیان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید به مردم آبادان قول می دهد تلاش بسیار جدی برای حل قطعی مشکل فاضلاب در این شهر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های وزیر نیرو در آبادان به خبرنگاران اطلاع داده نشده بود و همین موضوع باعث عدم پوشش کامل برنامه ها شد.