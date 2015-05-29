گزارش در بخش اقدامات عملی ناقص است/تکرار ادعاهای بی اعتبار

رضا نجفی ، نماینده ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز منتشر شد به خبرنگار مهر گفت: گزارش جدید مدیرکل اولین گزارش فصلی آژانس پس از بیانیه لوزان است، بیانیه ای که مدیرکل پیشتراز آن استقبال کرده است. این گزارش همچنان نشان می دهد که تمام فعالیت های هسته ای صلح آمیز در تاسیسات هسته ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد و هیچ انحرافی از مقاصد صلح آمیز نداشته است.

وی ادامه داد :متاسفانه گزارش مجددا همراه با جزییات فنی و غیر ضروری شامل اشاره به مکانها ،تعداد سانتریفیوژها، نوع آنها، مقدار مواد اعم از غنی شده و غنی نشده، تعداد صفحات سوخت تولید شده، بازدیدهای مکررٰ، نمونه برداریها و نتایج آنها است.

نجفی تأکید کرد : همانطور که بارها اعلام شده این رویه مورد اعتراض جنبش عدم تعهد بوده ولی آژانس به کار خود ادامه داده است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد : این گزارش در بخش اجرای اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو و تمدید آن؛ مجددا بر راستی آزمایی اجرای این اقدامات توسط آژانس صحه گذاشته است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در توافق نهایی نیز آژانس همین وظیفه را بر عهده خواهد داشت وظیفه ای صرفا فنی و حرفه ای که منجر به رفع تحریم ها در روز اجرای توافق خواهد شد.

وی تصریح کرد :مقایسه این گزارش با گزارش های قبلی بار دیگر نشان می دهد که آژانس هیچ مطلب جدیدی در رابطه با اجرای پادمان در ایران برای ارائه ندارد وبه جز تکرار محتویات گزارش های قبلی که البته اعداد و ارقامش تغییر کرده مطالبش همان موضوعات قبلی هستند.

نجفی خاطرنشان کرد : در خصوص اتهامات بی اساس موسوم به PMD آژانس بار دیگر در یک بخش از گزارش خود به تکرار آن پرداخته که از دید ایران تکرار این موارد نه تنها بر اعتبار این ادعاها نمی افزاید، بلکه نشان از بی خاصیت شدن این بخش از گزارش آژانس دارد بویژه آنکه تلاش کرده تا فعالیت های معمول در یک سایت از قبیل جابجایی چند وسیله نقلیه را جزو تحولات قلمداد کند؛ گویی چون ماهواره های جاسوسی بر یک مکان خاص متمرکز شده اند، ایران باید فعالیتهای عادی و روزمره در این مکان را تعطیل کند که البته این خیالی باطل است.

وی ادامه داد: در مورد اجرای اقدامات عملی توافق شده بر اساس «چارچوبی برای همکاری« و جلساتی که بین ایران و آژانس برگزار شد؛ مشخص است که ما پیشرفت داشته ایم و آژانس پس از جلسه قبلی در بیانیه ای رسمی مباحث را «سازنده» توصیف کرده بود. بنظر ما این بخش از گزارش مدیرکل ناقص و ناتوان از انعکاس واقعیات بوده است.

نجفی اظهار داشت : تنها نکات جدید گزارش، ملاقات مدیرکل آژانس با وزیرمحترم امورخارجه در نیویورک و سپس ملاقات با معاون ایشان در وین است که عمدتا به همکاریهای ایران و آژانس و نحوه پیشبرد مسایل اختصاص داشت.