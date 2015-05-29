امیدوارم حضورم در تیم ملی استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی عصر امروز جمعه در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه دستگردی در خصوص دعوت به تیم ملی گفت: خوشحالم که به تیم ملی دعوت شدم و امیدوارم که این حضور تداوم داشته باشد.

وی گفت: مجید جلالی امسال خیلی به من کمک کرد و برای من مانند یک پدر بود امیدوارم او هر جا که هست موفق باشد.

بازیکن ملی پوش تیم سایپا در خصوص فضای تیم ملی تصریح کرد: تیم ملی فضای بسیار خوبی دارد و بزرگترها به بازیکنان جوانی مثل ما واقعا کمک می کنند و هوای ما را دارند.

ترابی در پایان در پاسخ به این پرسش که سطح تمرینات کی روش چقدر با تمرینات لیگ متفاوت است افزود: تیم ملی کادر فنی بسیار خوبی دارد و خوشحالم که توانستم اعتماد کی روش را جلب کنم. قطعا سطح تمرینات تیم ملی متفاوت تر از لیگ است.