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۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۵۹

با پیروزی برابر اروگوئه در فینال؛

ایران قهرمان واترپلوی توسعه جهانی شد/ کسب طلا پس از ۴۱ سال

ایران قهرمان واترپلوی توسعه جهانی شد/ کسب طلا پس از ۴۱ سال

تیم ایران با برتری مقابل اروگوئه به عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابتهای واترپلو توسعه جهانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران که در گروه B رقابتها موفق شده بود تیم های گواتمالا، اندونزی، تونس و اتریش را شکست دهد عصر امروز جمعه در دیدار پایانی هم با نتیجه ۱۳ بر ۵ مقابل اروگوئه به برتری رسید و قهرمان شد.

سیروس طاهریان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: از همه هواداران به خاطر حضورشان در سالن ورزشگاه تشکر می کنم. همچنین جا دارد از بازیکنان و دست اندرکاران این تیم هم سپاسگزاری کنم. 

وی در پاسخ به اینکه آیا فکر می کرده قهرمان این رقابتها شود، گفت: بله چنین باوری را داشتم. 

این دومین مدال طلای ایران در تاریخ رقابتهای واترپلو به حساب می آید. ایران برای نخستین بار در بازی های آسیایی ۱۹۷۴ به میزبانی تهران موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود. 

کد مطلب 2763353

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