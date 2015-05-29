برتری تیم کاراته آذرخودروی قم برابر شهرداری سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های سوپرلیگ باشگاه‌های کشور امروز در حالی بسته می‌شود که تیم آذرخودروی نوین قم با برتری در مسابقه امروز خود برابر شهرداری سیرجان در آستانه قهرمانی خود بدون حتی یک شکست قرار گرفته است.

شاگردان غلامرضا دباغیان که با اختلاف قابل توجهی در صدر جدول رده‌بندی سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور قرار گرفته‌اند امروز به دیدار تیم شهرداری سیرجان رفتند و ۱۸ بر ۸ این تیم را شکست دادند.

این پیروزی به آذرخودروی نوین قم کمک کرد جمع امتیازات خود را به عدد ۴۵ برساند و در صدر جدول رده بندی دست نیافتنی شود البته آن‌ها امروز آخرین مسابقه خود را برابر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌کنند.

در دیدار امروز آذرخودرو با وجود شکست در مسابقه کاتای انفرادی برابر شهرداری سیرجان، در کاتای تیمی این تیم را شکست داد و سپس در مسابقات کومیته وزن به وزن، از سد حریف کرمانی خود عبور کرد و امتیاز کامل این مسابقه را به خود اختصاص داد.

آذرخودروی نوین قم هم اکنون صدرنشین سوپرلیگ کاراته کشور است و در صورتی که برابر تیم دانشگاه آزاد به پیروزی برسد بدون باخت، قهرمانی سوپرلیگ کاراته را جشن می‌گیرد.

تیم کاراته آذرخودروی نوین قم امسال برای دومین سال متوالی در سوپرلیگ حاضر است در حالی این تیم سال گذشته در نخستین حضور خود پس از دانشگاه آزاد، نایب قهرمان سوپرلیگ شده بود.