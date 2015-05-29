به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا جمال‌زاده بعد از ظهر جمعه در همایش امام خمینی(ره) و شهدا، همدلی و همزبانی که در تالار شهید خاتمی جم برگزار شد، اظهار داشت: شباهت‌هایی بین راه و هدف شهدای دفاع مقدس و شهدای کربلا وجود دارد.

وی افزود: امروز توجه به مسائل فرهنگی و مذهبی امری مهم است و حتی رهبری نیز در سال‌های اخیر با بیان کلید واژه‌های شبیخون فرهنگی، جنگ فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی بر اهمیت این موضوع مهم تاکید کرده است.

نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: یکی از شباهت‌های شهدای ما، امام خمینی (ره) و شهدای کربلا، توجه وافر به امر نماز بوده است.

جمال‌زاده ادامه داد: در بین شهدای دفاع مقدس، عشق به خداوند موج می‌زد و امروز وظیفه داریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: طبق فرموده امام سجاد(ع)، نگه داشتن ایمان در زمان غیبت کار سختی است و به فرموده امام خمینی(ره)، امت ایران اسلامی، از امت زمان پیامبر(ص) برتر هستند.

نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: هدف دشمن، فاصله گرفتن جوانان از ارزش ها است.

دانشگاه آزاد در کارهای فرهنگی و مذهبی پیشتاز است

حجت الاسلام جمال زاده تاکید کرد: جامعه‌ای که در اختیار هوا و هوس قرار بگیرد و ارزش‌ها در آن رنگ ببازد، هویت اصیل خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند در مقابل بیگانگان ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه بهترین ذکرها، یاد شهدا و قرآن است، گفت: راه شهدا حرکت به سوی آگاهی، بصیرت، علم، مبارزه با نفس، ایستادگی در مقابل دشمنان و ولایت‌مداری است.

جمال‌زاده دانشگاه آزاد را بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری دانست و بیان کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز فارغ التحصیل شده اند.

نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد در استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد با تقدیر از عملکرد کارگر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جم بیان کرد: دانشگاه آزاد در زمینه کارهای فرهنگی و مذهبی در جامعه پیشتاز است.

جمال‌زاده در رابطه با احداث دانشگاه آزاد جم نیز بیان داشت: خیرین و مسئولان شهرستان برای توسعه و پیشرفت این دانشگاه کمک کنند. ما نیر در زمینه احداث ساختمان و تأمین امکانات همکاری خواهیم کرد.