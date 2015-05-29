بلاتر ۷ رای کم آورد/ انتخابات به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود انتشار اخبار رسوایی و فساد اعضای بلند پایه فیفا و افراد نزدیک به سپ بلاتر در آستانه کنگره فیفا و مراسم انتخابات ریاست فیفا، این مرد سوئیسی ۱۳۳ رای را کسب اما برای کسب پیروزی در این انتخابات باید حداقل ۱۴۰ رای را کسب می کرد. پرنس علی هم ۷۳ رای را کسب کرد. از مجموع ۲۰۹ رای ۲۰۶ رای قابل قبول بود که بلاتر برای پیروزی باید ۱۴۰ رای را کسب می کرد به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد.

سپ بلاتر در آخرین صحبت های خود قبل از رای گیری از ایجاد تغییرات گسترده در فیفا برای بازپس گرفتن اعتماد مردم سخن گفت. او گفت: فیفا به انقلاب نیاز ندارد بلکه نیازمند تکامل است. فیفا خانه همه علاقمندان به فوتبال است و ما باید با هم این خانه را حفظ کنیم. من مسئولیت همه اتفاقات اخیر را می پذیرم اما باید همه با هم این خانه را ترمیم کنیم. ما باید این خانه را در مقابل بلاهایی مثل نژادپرستی، تبانی و خشونت محافظت کنیم. می خواهم ادامه دهم، می خواهم این راه را با شما ادامه دهم.

این در حالی بود که پرنس علی در صحبت های نهایی خود از اصلاحات در صورت برنده شدنش خبر داد. او گفت: در روزهای اخیر خبرهای بدی در مورد فیفا شنیده ایم، همه می پرسند آیا سازمان به این بزرگی ورشکسته شده که این اتفاقات عجیب در آن رخ می دهد؟ هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد اما نباید فراموش کنیم که امید همیشه وجود دارد و حتی تاریک ترین شب ها هم با طلوع خورشید روشن می شود. فیفا نیاز به اصلاحات دارد، اصلاحات یک اتفاق نیست بلکه یک پروسه است که باید انجام شود. باید تصویر خوب فیفا را بار دیگر به جهان ثابت کنیم.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت در کنگره فیفا به زوریخ سفر کرده بود به عنوان یکی از نماینده های آسیا رای خود را به داخل صندوق انداخت.

علی کفاشیان به عنوان نماینده ایران رای خود را داخل صندوق انداخت

چهار دوره قبلی انتخاب ریاست فیفا

۲۰۱۱: بلاتر بدون رقیب بود چرا که محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل اتهام رشوه ار کلیه فعالیت های مربوط به فوتبال منع شد.

۲۰۰۷: هیچ کاندیدی برای رقابت با سپ بلاتر وارد میدان نشد و این مرد سوئیسی برای سومین بار رئیس فیفا شد.

۲۰۰۲: بلاتر موفق شد عیسی حیاتو رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا را از پیش رو بردارد.

۱۹۹۸: بلاتر با غلبه بر رئیس پیشین یوفا لنارت یوهانسون جاشنین ژائو هاولانژ شد و ریاست فیفا را به عهده گرفت.