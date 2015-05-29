استکباردنبال فرستادن ۲۰نفوذی به خبرگان/بامحوریت جامعتین رای بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان عصر جمعه در گردهمایی "رهروان ولایت در مسیر همگرایی و همدلی" در مسجد صاحب الزمان(عج) خرم آباد با بیان اینکه استان لرستان دارای تمدن غنی در طول تاریخ بوده است اظهار داشت: مردم این استان مردمی ولایتمدار، شجاع و متدین هستند.

وی با اشاره به وجود شخصیتهای مذهبی در استان لرستان بیان داشت: این استان دارای شخصیتهای بزرگی بوده که همواره در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقشی بسیار تاثیر گذار داشته اند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به شخصیت آیت الله بروجردی از علمای برجسته استان لرستان تصریح کرد: این عالم بزرگ زمینه ساز شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و دانشمندی بی نظیر، متدین، باتقوا، دور اندیش و انسانی آینده نگر بوده است.

بادامچیان همچنین به شخصیت آیت الله کمالوند از دیگر علمای استان لرستان اشاره کرد و گفت: ایشان در آغاز نهضت امام (ره) اقدامات بسیار تاثیر گذاری را انجام داده اند.

وی همچنین آیت الله قاضی را یکی دیگر از علمای مبارز انقلاب اسلامی ایران اهل لرستان برشمرد و به برخی فعالیتهای ایشان اشاره کرد.

زشت و زیبای انقلاب مال خودمان است

قائم‌مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین به نقش مردم استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم بیش از شش هزار شهید استان در این دوران اشاره کرد و گفت: استان لرستان در زمینه های مختلف از جمله وجود شاعران برجسته، موسیقی حماسی غنی و ... دارای ظرفیتهای فراوانی است.

بادامچیان بیان داشت: در مجموع استان لرستان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقشی جدی داشته و همواره تکیه گاهی برای مسئولین بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز در مرحله خاص و حساسی از تاریخ ایران، جهان و منطقه قرار داریم عنوان کرد: گفتن این موضوع نیز مبالغه نیست به طوریکه ولی امر مسلمین جهان نیز فرمودند که امروز در پیچ تند تاریخی قرار داریم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه امروز در مرحله شکل گیری نظام و تمدن نوین اسلامی قرار داریم عنوان کرد: ما خودمان انقلاب کرده ایم و زشت و زیبای آن نیز مال خودمان است به طوریکه نه از غرب و نه از شرق برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران الگو نگرفته ایم.

بادامچیان با بیان اینکه با وجود امام(ره) روح خدایی در بین مردم ایران اسلامی دمیده شد ادامه داد: همچنین حضور با عظمت مردم در سایه سار مرجعیت امام(ره) موجب شد که رژیم شاهنشاهی شکست خورده و عقب بنشیند.

وی با تاکید بر اینکه آنکه برای ایران اسلامی پیروزی به ارمغان آورد اسلام بود گفت: وجود اسلام موجب شد که ما عبد خدا باشیم و از حاکمیت فرهنگ غرب در کشور جلوگیری شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه امروز به برکت اسلام کشوری مفید و قوی داریم گفت: در راس این کشور انسانی خدایی، متدین، اندیشمند، هوشیار، شجاع و دور اندیش قرار دارد.

برخی سیاسی کاریها باعث شده که از اقتدار کشور غافل شویم

بادامچیان با بیان اینکه در سایه امامت پذیری امروز کشور ما در قله های اقتدار دنیا قرار گرفته است عنوان کرد: برخی سیاسی کاریها باعث شده که از اقتدار کشور غافل شویم.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه کشور ما امروز به جایی رسیده که پنج ابر قدرت بین المللی در یک طرف با ایران به عنوان یک ابر قدرت در طرف دیگر اقدام به مذاکره می کند گفت: امروز حتی بچه کوچکی از ما شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهد.

قائم‌مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه امروز دیگر کسی نمی تواند به ایران موضوعی را دیکته کند و اقدام به مذاکره با ما می کنند گفت: همچنین از نظر نیروی نظامی و دفاعی نیز به گونه ای هستیم که آمریکا و غرب نمی توانند به کشور ما حمله کنند.

بادامچیان افزود: اقتدار ایران اسلامی به گونه ای است که نتانیاهو در مجلس سنای آمریکا می خواهد که تحریم ها را علیه ایران اسلامی برندارد و می گوید که با وجود تحریم هایی که طی چند سال علیه ایران به کار گرفته شده صدای ایران در همه کشورهای عربی شنیده می شود و اگر تحریم ها را علیه ایران بردارید دیگر امنیت برای اسرائیل معنی ندارد.

ایران یک دلار بدهی ندارد

وی به وضعیت اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه مشکلاتی در کشور وجود دارد و ما منکر آن نمی شویم اما اقتصاد ایران اقتصادی محکم است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه امروز اتحادیه اروپا و کشور هایی مانند یونان، اسپانیا، انگلستان، فرانسه و ایتالیا به لحاظ اقتصادی گرفتار هستند و برخی از آنها مانند یونان در حال ورشکسته شدن است عنوان کرد: آمریکا نیز همینطور بوده و دارای مشکلات اقتصادی فراوانی است.

بادامچیان با بیان اینکه ما امروز در ایران یک دلار بدهی نداریم گفت: با این وجود بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ایران را با همه تحریم ها بلوکه کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه ما هم در خزانه به اندازه کافی پول داریم و هم طلا داریم ادامه داد: این موضوع را بدون اطلاع نمی گویم چرا که در مجلس هشتم من ناظر بر حوزه اسکناس و جواهرات ملی بوده ام.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: این اقتدار، قدرت و عظمت را لیبرالها، افراد التقاطی، منافقین، افراد غرب زده و شرق زده به وجود نیاورده اند بلکه آنکه این قدرت و شکوفایی اقتصاد، فرهنگ و ... پدید آورده اسلام ناب نبوی، علوی و عاشورایی بوده است.

بادامچیان با تاکید بر ضرورت وحدت و همدلی در بین همه مردم و مسئولان بیان داشت: ما امروز یک امام داریم و آن هم ولی امر مسلمین جهان است که با محوریت ایشان مشکلات را حل می کنیم.

استکبار به دنبال فرستادن نفوذی ها به مجلس خبرگان

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عنوان کرد: مشکلات را نه تیپ بازرگان ها، نه تیپ بنی صدر ها، نه تیپ میر حسین موسوی ها در دولت چپ و نه دولت کارگزاران حل نکردند. البته منکر زحمات برخی از اینها نیستم اما دولتی که شما همه به آن عشق می ورزید دولت رجایی و باهنر است.

بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال ما دو برنامه مهم در کشور داریم گفت: یکی از برنامه ها انتخابات خبرگان رهبری است و استکبار جهانی با تمام قوا به دنبال این است که عمود خیمه را بلرزاند چرا که آسیبهایی که خورده از ولایت بوده است.

وی با بیان اینکه استکبار به این علت دارد نقشه می کشد که ۲۰ نفوذی به مجلس خبرگان بفرستد ادامه داد: من با ملت با صراحت صحبت می کنم، این دار و دسته های گوناگون خیلی هایشان نمی دانند که ابزار استکبار هستند و ما باید در انتخابات مجلس خبرگان تحت محوریت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت رای بدهیم و مراقب باشیم که دشمن می خواهد در پایگاه اصلی ما یعنی رهبری و ولایت فقیه نفوذ پیدا کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین برنامه مهم دیگر امسال را انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: انقلاب دارد به ۴۰ سالگی خود می رسد و در این زمینه تجربه های فراوانی داریم و باید در مجلس دهم یک مجموعه از انسانهایی را انتخاب کنیم که اولا ولایی بوده و دوما در افکار، عقاید و برنامه هایشان خط اصلی فقاهت و حوزه حاکم باشد.

وی بیان داشت: اگر در جایی هم اختلاف داشتیم از محوریت جامعتین و مدرسین حوزه علمیه قم استفاده می کنیم.