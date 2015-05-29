پلیس استرالیا ۱۲ زن را به اتهام پیوستن به داعش زیر نظر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۱۲ زن جوان استرالیایی به خاطر تلاش برای عزیمت به سوریه و عراق در ملبورن زیر نظر گرفته شده اند. پلیس ایالت ویکتوریا با اعلام این مطلب از تلاش این زنان برای پیوستن به تروریست ها در سوریه و عراق خبر داد.

بر این اساس ۵ نفر از این زنان موفق شده اند با خروج از استرالیا به مناطق تحت کنترل داعش عزیمت کنند، در حالی که از نفر از آنها هیچ نشانه ای یافت نشده است. همچنین ۴ نفر از این زنان در خارج از استرالیا بازداشت شده اند.

بر این اساس پلیس استرالیا توانسته تنها یکی از این زنان را پیش از خروج از فرودگاه ملبورن شناسایی و بازداشت کند. این در حالی است که پیوستن جوانان استرالیایی به تروریست های داعش از جمله نگرانی های اصلی مقامات این کشور است.

در همین راستا به تازگی وزیر خارجه استرالیا طی سفری به ترکیه این موضوع را با مقامات آنکارا در میان گذاشته است. گفتنی است مرز ترکیه با سوریه اصلی ترین معبر برای پیوستن اعضای جدید به تروریست ها داعش به شمار می رود.