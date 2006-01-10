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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۸:۵۱

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون به شرح زير است .

- پزشكان بيمارستان هداسا اعلام كردند : شارون به علائم درد پاسخ مي دهد و دست راست و پاي راست خود را تكان مي دهد

- سفارت كره شمالي در پكن : رهبر كره شمالي از چين ديدار نخواهد كرد

- واكنش 5 عضو دايم شوراي امنيت درباره شروع برنامه هاي تحقيقات هسته اي

- رايزني آمريكا براي خاورميانه پس از شارون

- يهوديان آمريكا از رسانه هاي فارسي زبان خارجي خواستند تا ايران درباره هولوكاست روشنگري كند

- آمريكا تحريم هاي مالي عليه كره شمالي را بر اساس شواهد ، مستدل و دقيق توصيف كرد

- مجامع صهيونيستي خواستار عذرخواهي علني چاوز به خاطر اظهاراتش عليه خود شدند

- ليتواني خواستار به عقب انداختن تعطيلي نيروگاه هاي خود شد

کد مطلب 276341

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