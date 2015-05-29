اولین نماز جمعه داعش در الرمادی عراق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، به گفته شاهدان عینی داعش دراولین نماز جمعه خود در مسجد جامع الرمادی از تمام اهالی شهر خواستار شرکت در این نماز و استفاده از خطبه های آن شد.

شاهدان افزودند: امام و خطیب جمعه داعش خطبه خود را با عنوان «پیش به سوی بغداد» شروع کرد و از فتوحات این گروهک در کنترل شهر الرمادی و پیروزی های بعدی و پیشروی به سمت بغداد سخن گفت.

خطیب جمعه داعش در الرمادی مدعی شد: «دولت اسلامی» به سمت بغداد و دیگر مناطق عراق و استان های جنوبی پیش روی خواهد کرد و به زودی وارد این مناطق خواهد شد. گروهک تروریستی داعش از حدو یک هفته پیش شهر الرمادی مرکز استان الانبار را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده و مقر نیروهای امنیتی، دوایر دولتی، منازل مسئولان، مقر فرماندهی عملیات الانبار و مقر تیپ هشتم ارتش عراق را تصرف کرده است.

در همین راستا نیروهای مردمی عراق روز سه شنبه عملیاتی تحت عنوان «لبیک یا حسین» را برای آزادسازی مناطق شمالی و جنوبی تکریت جهت ورود به استان الانبارشروع کردند. هر چند داعش بسیاری از مناطقی را که سال گذشته در استان های دیالی، نینوا و صلاح الدین تحت کنترل خود درآورده بود از دست داده، ولی همچنان شهرها و مناطق زیادی در استان الانبار از اوایل سال 2014 تحت تصرف این گروه تروریستی قرار دارد.

گفتنی است نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا نیز ازماه ژوئن سال گذشته حملات هوایی خود علیه پایگاه های داعش در عراق و سوریه را شروع کرده اند ولی این حملات تا کنون نتوانسته است در عقب راندن عناصر داعش تاثیر چندانی داشته باشد.