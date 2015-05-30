تدوین نهایی سند ملی سالمندان/ ارسال سند به وزارت رفاه

دکتر فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سند جامع ملی سالمندان پس از ماه ها کار کارشناسی با تلاش متخصصین و مدیران دستگاه های مرتبط با سالمندان تا پایان این هفته نهایی شده و برای بررسی پایانی به شورای عالی رفاه (وزارت رفاه) و یا دولت فرستاده خواهد شد که هنوز بطور دقیق مشخص نشده است.

وی با اشاره به اینکه این سند آماده شده است، گفت: سند ملی سالمندان جامع و کامل است و تمامی موارد و برنامه ها و طرحهای مورد نیاز جمعیت سالمند کشور در آن در نظر گرفته شده است و در صورت اجرای آن بخش عمده ای مشکلات این قشر از افراد جامعه بر طرف خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه در این دبیرخانه ۱۶ دسنگاه عضویت دارند، تاکید کرد: پس از ارائه برنامه های هر یک از سازمانها و نهادهای دولتی برنامه ای کلی جمع آری شد و در مجموع در این سند خدمات وحمایتهای بیمه ای ، درمانی ، بهداشتی ، معیشتی و تفریحی برای بازنشستگان و سالمندان دیده شده است.

به گفته براتی، پس از تصویب نهایی سند که امیدواریم حداکثر طی مدت کوتاهی رخ دهد، با کمک دستگاه های عضو و همچنین وزارت تعاون، راهکارهای اجرایی شدن آن فراهم خواهد شد.

وی به برگزاری شورای عالی سالمندان اشاره کرد و گفت: تلاش و برنامه ریزیه ای لازم برای برگزاری شورای عالی سالمندان انجام شده اما هنوز زمان آن تنظیم نشده است که امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد.