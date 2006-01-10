مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

هاشمي رفسنجاني : خطر كامل جدي دشمن انسجام كامل و هوشياري ما را مي طلبد

وزير سابق علوم : به جاي اصرار بر كاهش شهريه ، صندوق هاي رفاه را دانشجويان تقويت كنيم

تشييع پيكر شهيدان سانحه هوايي ؛ عيد سعيد قربان درتهران



اعتماد:

رهبر معظم انقلاب : تلاش همه مسوولان ستودني است

نعمت زاده : بنزين دو نرخي بهترين راه حل كاهش مصرف سوخت است

تجليل از عملكرد محسن قمي در توسعه سياسي دانشگاه ها



ابرار:

در پاسخ به دعوت رسمي بشار اسد: هاشمي رفسنجاني به سوريه مي رود

نجابت: برخي در مورد خبرگان رهبري آدرس غلط مي دهند

باهنر: مشكلات مردم، مطالبات و مباحث تئوريك نيست



ايران:

هاشمي : هيچ فردي نمي تواند جمهوريت را از مردم بگيرد

رحيم صفوي : دو موتور هواپيما از كار افتاده بود

خاتمي : مجمع استانداران رنگ و بوي سياسي ندارد



ابتكار:

كنفرانس مطبوعاتي سخنگوي دولت : كاهش شهريه هاي دانشگاهي تا 40 درصد

طي حكمي از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن ؛ بهرام سبحاني مدير عامل ذوب آهن اصفهان شد

مدير كل حراسات وزارت علوم اظهار داشت: گلد كوييست دردانشگاه ممنوع



اقتصاد پويا:

رهبر معظم انقلاب : تلاش همه مسوولان اعم از دولت و مجلس به سوي ارزش هاي انقلاب ستودني است

روز عيد قربان 20 اولويت ديگر سيم كارت تلفن همراه واگذار مي شود

رييس قوه قضاييه در نامه به وزير كشور : از تردد وسايل نقليه بدون بيمه شخص ثالث جلوگيري شود



اسرار:

سخنگوي دولت: در عيد قربان و غدير به كارمندان پاداش بدهند

چاي در سال 85 توليد نمي شود

چالش هاي دين و دموكراسي در ايران



پول :

8 فرمانده ارشد سپاه جان باختند، دومين سقوط دركمتر از 40 روز

تغيير مديريت سازمان خصوصي سازي ، كرد زنگنه جانشين پوري حسيني شد

با قيمت 14 ميليون تومان به بازار مي آيد ، ايران خودرو به پژوي فرانسه 206 صندوق دار مي فروشد



توسعه :

وزير نفت: احداث خط لوله گاز بين ايران وتركمنستان بررسي مي شود

سخنگوي دولت: دولت هيچ گاه در راستاي حل مشكلات مردم متوقف نمي شود

اعتقاد راسخ امام خميني (س): فقط " جمهوري اسلامي " نه يك كلمه كم نه زياد



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب در پيامي به كنگره عظيم حج : جهان اسلام محتاج نسخه هاي غربي مردم سالاري نيست

فرمانده كل سپاه: يك تيم فني مامور بررسي علت سقوط هواپيماي سپاه شد



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم قم : راه امام همچنان زنده تر از گذشته ادامه دارد

سخنگوي دولت خبر داد: كاهش شهريه دانشگاه ها ؛ 10 تا 40 درصد



جمهوري اسلامي :

رهبر انقلاب در جمع هزاران تن از مردم قم: هيچكس نمي تواند از حق ملت ايران در دانش هسته اي صرفنظر كند

رهبر انقلاب در پيامي به مناسبت كنگره عظيم حج: امروز شيطان بزرگ پرچمدار دموكراسي و حقوق بشر شده است

سخنگوي دولت در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران : از اصل غني سازي در داخل كشور دست نمي كشيم



جهان اقتصاد:

سخنگوي دولت در پاسخ به جهان اقتصاد َ، حذف بخش خصوصي براي استفاده از حساب ذخيره را تكذيب مي كنم

نفت 5/64 دلار شد

نماز عيد قربان به امامت هاشمي رفسنجاني برگزار مي شود



جهان صنعت:

كرد زنگنه با اعلام اولويت اجراي سهام عدالت ، رييس سازمان خصوصي سازي شد، شركت بورس تا پايان سال سهام مي فروشد

صادرات خاويار در گرو توافق همسايگان خزر



حيات نو:

رهبر انقلاب : خط و راه امام مستحكم تر از گذشته ادامه دارد

موافقت اسراييل با برگزاري انتخابات در شرق بيت المقدس

رييس سازمان خصوصي سازي تغيير كرد



خراسان :

رهبر معظم انقلاب : نبايد عده اي به دليل برخي اختلافات جزيي صداي خود را به يكديگر بلند كنند

محمدي : گزارش متكي كميسيون امنيت ملي مجلس را قانع نكرد

كاربرد انرژي هسته اي در صنعت، كشاورزي و پزشكي



خبر:

مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي خبر داد: بنزين دو نرخي بهترين راه حل تعديل مصرف

الهام سخنگوي دولت: لايحه بودجه 85، يكشنبه به مجلس مي روسد

رييس سازمان بازرسي درنشست كميسيون اصل 90 : بيشترين زمين خواري در مازندران ، تهران ، كرمان و گيلان است



دنياي اقتصاد :

پايان دور اول مذاكرات اتمي با روسيه

توسط دبير كل بورس تشريح شد، اعلام برنامه هاي جديد بورس ، رييس سازمان خصوصي سازي تغيير كرد

تا پايان سال جاري به تعداد 4 هزار دستگاه ، پژو 206 صندوق دار با قيمت 14 ميليون تومان به بازار مي آيد



سياست روز:

مقام معظم رهبري : حركت مسئولان به سوي مباني انقلاب ستودني است

افزايش نارضايتي در كشورهاي غربي ؛ اعتصاب كاركنان حمل و نقل در انگليس

هشدار چايكاران در برابر بي تدبيري مسئولان : باغ هاي چاي را مي فروشيم



شرق :

رفسنجاني : هيچ كس نمي تواند جمهوريت را از مردم بگيرد

سال آينده به بازار مي آيد ، 60 هزار دستگاه آريان، 14 ميليون توماني



صداي عدالت:

سقوط يك هواپيماي نظامي ديگر ، باز هم سقوط ، باز هم نقص فني

اظهارات عجيب البرادعي : صبر من ديگر به سر آمده است



عصر اقتصاد:

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي : 80 درصد نقدينگي در بخش دلالي است

مدير كل حراست وزارت علوم خبر داد: ممنوعيت ايجاد شبكه هاي گلدكوييستي دردانشگاه ها

مدير عامل شركت صدرا: ساخت 4 كشتي آلماني از فروردين ماه آغاز مي شود



فرهنگ آشتي:

رهبر معظم انقلاب : به سود اروپاست كه در خواست رييس جمهور ايران را بپذيرد

رييس سازمان بازرسي كل كشور : مبناي سازمان بازرسي اين است كه تحت فشار كار نكند

سخنگوي دولت: كارمندان دولت به مناسبت عيد غدير عيدي مي گيرند



كيهان:

رسوايي بزرگ مالي در آمريكا رهبر جمهوريخواهان كنگره استعفا داد

ايران در توليدات صنعتي 22 پله صعود كرد

به دستور رييس جمهور صورت مي گيرد، تعطيلي دفاتر دولتي غيرضرور منع خريد ساختمان هاي جديد



كاروكارگر:

در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم قم ، رهبر انقلاب : تهديدها عليه ايران بي تاثير است

محجوب : جلسات بدون حضور كارگران نتيجه نمي دهد

متكي به كميسيون امنيت ملي : نمايندگان مجلس خواستار پاسخگويي وزارت امور خارجه درباره مسائل هسته اي شدند



همبستگي :

پيام رهبر انقلاب به حجاج بيت الله الحرام: شعار دموكراسي خواهي و حقوق بشر ترفند جديد سردمداران استكبار است

حسين انتظامي : 27 بهمن دور بعدي مذاكرات هسته اي ايران و روسيه

حمله شديد اللحن عبدالحليم خدام به بشار اسد



همشهري:

مقام معظم رهبري در ديدارمردم قم : ايران از حق مسلم خود در استفاده صلح آميز از دانش هسته اي نخواهد گذشت

اعتراض حكيم : اگر آمريكايي ها بگذارند تروريسم را مهار مي كنيم



هدف و اقتصاد:

كرد زنگنه رييس سازمان خصوصي سازي شد

صالح آبادي : سازمان جديد بورس اوراق بهادار مستقر مي شود

حداد عادل خبر داد: تلاش مجلس براي افزايش بودجه بخش فرهنگ



هموطن سلام:

رهبر معظم انقلاب اسلامي درديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم قم : خط و راه امام مستحكم تر از گذشته ادامه دارد

هاشمي : هيچ كس نمي تواند جمهوريت را از مردم بگيرد

قيمت سيم كارت باز هم كاهش يافت