انصراف فلسطین از تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین امروز پیشنهاد کشورش برای رأی گیری جهت تعلیق عضویت اسرائیل در فیفا که قرار بود درنشست مجمع عمومی فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شود را پس گرفت.

وی در مورد دلایل پس گرفتن این پیشنهاد گفت: چند ساعت مانده به رأی گیری تماس هایی را با شخصیت هایی از کشورهای عربی، آفریقایی و اروپایی دریافت کرده که آنها خواستار پس گرفتن درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین برای رأی گیری جهت تعلیق عضویت اسرائیل در فیفا شده بودند.

گفتنی است فدراسیون فوتبال فلسطین با استناد به اقدامات مسئولان اسرائیل علیه بازیکنان، مربیان و مسئولان ورزشی فلسطین به ویژه بازکنان فوتبال و ممانعت آنها از شرکت در بازی های محلی، عربی و بین المللی، خواستار لغو عضویت اسرائیل در فیفا شده بود.

این اقدام با شادی مقامات رژیم صهیونیستی همراه بود به طوری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد این رژیم موفق شده تلاش فلسطینیان برای لغو عضویت تل آویو در فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را ناکام بگذارد.

نتانیاهو در اظهاراتی که سخنگوی او در توئیتر منتشر کرد، گفت: تلاش های ما در عرصه بین المللی نتیجه داد و منجر به شکست تلاش فلسطینیان برای اخراج اسرائیل از فیفا شد. وی مدعی شد اقدامات تحریک آمیز در فیفا که فلسطینیان به طور یکجانبه در محافل بین المللی به آن مبادرت می ورزند، ضد صلح است.

در همین راستا «زیپی حوتوفیلی» معاون زیر امور خارجه رژیم صهیونیستی از تلاش برای لغو تعلیق عضویت اسرائیل در فیفا استقبال و از تلاش دیپلمات های این رژیم برای هماهنگی با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال جهت بی ثمر گذاشتن تلاش فلسطینیان قدردانی کرد. وی افزود: اسرائیل در آینده با تمام کسانی که به دنبال سلب مشروعیت از آن هستند، مقابله خواهد کرد.

همچنین «میری ریغیف» وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی از لغو پیشنهاد تعلیق عضویت اسرائیل در فیفا استقبال کرد و گفت: از «سپ بلاتر» رئیس فدراسیون فوتبال و «میشل پلاتینی» رئیس فدراسیون فوتبال اروپا به خاطر تعهد به روحیه و ارزش های ورزشی و عدم اجازه ورود سیاست به ورزش قدردانی می کنیم. وی این اقدام را پیروزی بزرگی برای ورزش خواند.