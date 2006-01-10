فروش آثار سه نقاش ايراني از طريق اينترنت

به گزارش گروه فرهنگ وهنر " مهر"آثار نقاشي احمد اسفندياري ، محسن وزيري مقدم و سياوش مظلومي پور، سه تن ازاساتيد به نام نقاشي ايران ، از روز شنبه 17 ديماه 84 در سايت اينترنتي گالري خيال به حراج گذاشته شده است.

بنا به اين گزارش به نقل از اين سايت اينترنتي، علاقمندان مي توانند ضمن بازديد ازتصاويرتابلوهاي مورد فروش، جهت خريد آنها اقدام نمايند .

لازم به ذكراست كه اين آثار براي نخستين بار از طريق اينترنت به فروش گذاشته شده است و امكانات لازم جهت ارسال آثار به آدرس مشتاقان داخل و خارج از كشور فراهم شده است .

آدرس سايت اينترنتي گالري خيال www.khyalgallery.com مي باشد .