  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۰۱

فروش آثار سه نقاش ايراني از طريق اينترنت

آثار سه هنرمند نقاش ايراني براي اولين بار از طريق شبكه جهاني اينترنت به فروش مي رسد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر " مهر"آثار نقاشي احمد اسفندياري ، محسن وزيري مقدم و سياوش مظلومي پور، سه تن ازاساتيد به نام نقاشي ايران ، از روز شنبه 17 ديماه 84 در سايت اينترنتي گالري خيال به حراج گذاشته شده است.

بنا به اين گزارش  به نقل از اين سايت اينترنتي، علاقمندان مي توانند ضمن بازديد ازتصاويرتابلوهاي مورد فروش، جهت خريد آنها اقدام نمايند .

لازم به ذكراست كه اين آثار براي نخستين بار از طريق اينترنت به فروش گذاشته شده است و امكانات لازم جهت ارسال آثار به آدرس مشتاقان داخل و خارج از كشور فراهم شده است .

آدرس سايت اينترنتي گالري خيال www.khyalgallery.com مي باشد .

کد مطلب 276344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها