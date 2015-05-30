ابراز نگرانی اینترپل از افزایش تمایل برای پیوستن به داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جروگن استاک» نسبت به خطر بالاتر داعش برای مناطقی به جز کشورهای عراق سوریه و احتمال دسترسی آنها به منابع جدید هشدار داد.

وی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کرده بود از تغییر روش های مسافرت افراط گرایان برای پیوستن به داعش و القاعده خبر داد.

رئیس اینترپل یکی از سخنرانان کلیدی نشست روز جمعه شورای امنیت بود که با حضور نیمی از وزرای 15 کشور عضو و برای بررسی اجرای قطعنامه سپتامبر گذشته این شورا در خصوص کنترل بیشتر بر مسافرت افراط گرایان برای پیوستن به داعش و القاعده برگزار شد.

گفتنی است در حال حاضر گروه تروریستی داعش کنترل بخش هایی از سوریه و عراق را در دست دارد و حملاتی را نیز در عربستان سعودی علیه شیعیان انجام داده است.