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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۸:۲۸

انتظامي: مذاكرات ايران و روسيه در تهران پايان يافت// دور بعدي مذاكرات27 بهمن در مسكو برگزار مي شود// مذاكرات مثبت بود

انتظامي: مذاكرات ايران و روسيه در تهران پايان يافت// دور بعدي مذاكرات27 بهمن در مسكو برگزار مي شود// مذاكرات مثبت بود

انتظامي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد : دور بعدي مذاكرات ايران و روسيه در خصوص طرح غني سازي مشترك 16 فوريه ( 27 بهمن ) در مسكو برگزار خواهد شد .

دكترحسين  انتظامي در گقتگو با خبرنگار "مهر"، تصريح كرد : ايده پيشنهادي روسيه در دور اول مذاكرات درهفتم و هشتم ژانويه (ديروز و امروز ) در تهران مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت . 

وي افزود : مقرر شد تماسها و رايزني ها ميان دوطرف در خصوص اين طرح ادامه يابد و دور دوم مذاكرات در مسكو در 16 فوريه (27 بهمن) ادامه يابد .

وي  مذاكرات دوكشور درتهران را مثبت و در فضايي توام با حسن نيت توصيف كرد  .

بامداد روزشنبه هياتي متشكل از والنتين سوبولوف معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي سرگئي كيس لياك معاون وزير امور خارجه روسيه براي تشريح و گفتگو در خصوص ايده روسيه براي غني سازي اورانيوم در خاك اين كشور به تهران آمدند و با مقامات و مسوولان وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در سه جلسه مذاكره به گفتگو نشستند .

جواد وعيدي معاون امنيت بين الملل دبيرشوراي عالي امنيت ملي و سرپرست گروه مذاكره كننده ايراني ازمذاكره در خصوص ايده ها و فرمول هاي متعدد و مختلف در رابطه با طرح روسيه در اين نشست ها خبرداد .

پيش بيني مي شود نتيجه گيري و ارائه طرح نهايي ، به دورهاي بعدي مذاكرات موكول شود .
  

کد مطلب 276347

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