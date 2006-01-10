انتظامي: مذاكرات ايران و روسيه در تهران پايان يافت// دور بعدي مذاكرات27 بهمن در مسكو برگزار مي شود// مذاكرات مثبت بود

دكترحسين انتظامي در گقتگو با خبرنگار "مهر"، تصريح كرد : ايده پيشنهادي روسيه در دور اول مذاكرات درهفتم و هشتم ژانويه (ديروز و امروز ) در تهران مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت .



وي افزود : مقرر شد تماسها و رايزني ها ميان دوطرف در خصوص اين طرح ادامه يابد و دور دوم مذاكرات در مسكو در 16 فوريه (27 بهمن) ادامه يابد .



وي مذاكرات دوكشور درتهران را مثبت و در فضايي توام با حسن نيت توصيف كرد .

بامداد روزشنبه هياتي متشكل از والنتين سوبولوف معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي سرگئي كيس لياك معاون وزير امور خارجه روسيه براي تشريح و گفتگو در خصوص ايده روسيه براي غني سازي اورانيوم در خاك اين كشور به تهران آمدند و با مقامات و مسوولان وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در سه جلسه مذاكره به گفتگو نشستند .

جواد وعيدي معاون امنيت بين الملل دبيرشوراي عالي امنيت ملي و سرپرست گروه مذاكره كننده ايراني ازمذاكره در خصوص ايده ها و فرمول هاي متعدد و مختلف در رابطه با طرح روسيه در اين نشست ها خبرداد .

پيش بيني مي شود نتيجه گيري و ارائه طرح نهايي ، به دورهاي بعدي مذاكرات موكول شود .

