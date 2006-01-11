حمله احتمالي به ايران و تحريم نتيجه معكوسي براي آمريكا خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه "يو اس اي تودي" در شماره روز گذشته خود به بررسي از سرگيري تحقيقات صلح آميز هسته اي كشورمان پرداخته و نوشت : ايران برنامه هاي هسته اي خود را آغاز كرده و با اين اقدام سه گزينه را پيش روي آمريكا و كشورهاي ديگرقرار داده است : ديپلماسي، تحريم و اقدام نظامي.

اين گزارش حاكي است : پنج كشور آمريكا، چين ، روسيه ، فرانسه و انگليس به مدت چندين دهه داراي سلاحهاي اتمي بوده اند، اين پنج عضو دائم شوراي امنيت همواره سعي كرده اند تا كشورهاي ديگر را از توسعه مواد هسته اي منع كنند.

درگزارش اين روزنامه آمريكايي آمده است كه " اين تلاشها با شكست روبرو شده و چهار تا پنج كشور به طورمخفيانه به فعاليتهاي هسته اي پرداخته اند كه ايران بزرگترين مشكل را در اين زمينه به وجود آورده است و دولتهاي ديگر عبارتند از اسرائيل،هند و پاكستان كه درباره آنها اين اطلاعات وجود دارد كه داراي اين سلاحها هستند و كره جنوبي مطمئنا داراي اين نوع فعاليتهاي هسته اي است."

روزنامه يواس اس تودي، به تشريح گزينه هاي پيش روي غرب در قبال از سرگيري تحقيقات هسته اي ايران پرداخته است كه شامل :

ديپلماسي :



اين روزنامه دراين باره نوشت : "كشورهاي اروپايي سعي كرده اند، مذاكره كنند؛ آنها ايران را ترغيب كردند كه قراردادي را به امضا برساند، اما ايران نژاد نپذيرفت، روس ها سعي كردند تا راهي را براي ايراني ها پيدا كنند كه ثابت كند، برنامه هاي هسته اي آنها فقط با اهداف انرژي صورت گرفته است و بنا بر اين غني سازي اورانيوم را در خاك روسيه پيشنهاد دادند.اين مذاكرات روز يكشنبه بي نتيجه ماند و ايران قرار است كه از 16 فوريه كار غني سازي را آغاز كند."

تحريم:



روزنامه مذكور دومين گزينه آمريكا براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي را گزينه "تحريم " اعلام كرده است، اما در عين حال نوشت : "تلاشها به رهبري آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به علت حمايت نكردن روسيه و چين ناكام مانده است،واشنگتن با حمله به عراق بيشتر قدرت و نفوذ خود را تلف كرد و از ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت چشم پوشي كرد."

اقدام نظامي :



به گزارش مهر، اين روزنامه سومين گزينه غرب و آمريكا براي مانع تراشي در مسير دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي را گزينه اقدام خصمانه نظامي مي داند، اما تصريح مي كند : " اقدام نظامي حملات آمريكا و اسرائيل به تاسيسات هسته اي ايران موفقيت آميز نخواهد بود؛ پس از آنكه اسرائيل راكتور هسته اي اسرائيل را در سال 1981 بمباران كرد، به نظر مي رسيد كه ايران فعاليتهاي هسته اي خود را به طور پراكنده و پنهاني درزير زمين انجام مي دهد؛بدتر آنكه چنين حمله اي نتيجه معكوس مي دهد؛ قدرت نمايي آمريكا احزاب مختلف ايران را متحد مي كند و همه به تحكيم قدرت دولت كمك مي كنند؛ حمله نظامي نتايج مشابهي در جهان اسلام در بر خواهد داشت."

اين روزنامه با تاكيد بر ناكارآمدي سه گزينه فوق، براي متوقف كردن برنامه صلح آميز هسته اي ايران تلاش همه جانبه بين المللي را پيشنهاد مي دهد.