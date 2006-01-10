" شور دروني " عامل حضور شاعر در كنگره شعر دفاع مقدس است نه شعر تازه









اين شاعرمعاصر درگفتگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : ارزشي كه در اين كنگره به جوانان داده شده ، بسيار مفيد است ، درهر صورت بسياري از بضاعت هاي ماندگار شعرامروز دراين كنگره ها شناخته شده اند و نسل جوان و پرانرژي امروز ازاين كنگره ها سرچشمه مي گيرند كه درنتيجه نشان دهنده حركت اصولي اين برنامه ها مي باشد.

محمد علي بهمني خاطرنشان كرد : اينكه گاه نسل گذشته جوانان را برنمي تابند و يا نسل جديد گذشتگان را بر نمي تابند ، هميشه در تاريخ بوده است ، اما قرار گرفتن اين دو نسل در كنارهم و در يك فضا بسياردر پيشبرد اهداف فرهنگ و ادب متعهد مثمرثمر است ، چرا كه اينان در خلوت خود به گونه اي مي انديشند كه نيازشان را با هم بودن حس مي كنند.

سراينده شعر مشهور " گاهي دلم براي خودم تنگ مي شود " تصريح كرد : بسياري از شعرها كه تعداد شان نيز اندك است وجود دارند كه شكوه دفاع مقدس را به زيبايي بيان كرده اند ، در اين كنگره ها بايد به رفتار شعري شعر توجه بسياري شود كه اين شاعران به عنوان يك وظيفه تحليلي حضور پيدا نكرده باشند بلكه شور درون آنها را به سمت اين كنگره كشانده باشد.

اين شاعركه در چهاردهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس حضور مي يابد ، به مهر يادآور شد : دليلي ندارد كه از همه دعوت شود و اين گروه براي رفتن به كنگره شعري هم بسرايند ، بلكه دراين كنگره كساني بايستي شور درونشان آنها را به عرصه كشيده باشد كه درنتيجه ، آثارارايه شده نيزآثار دروني جوشش باشد نه اينكه آثاربيروني و ساختگي داشته باشند .