ناشران كشور به " ويرايش " نگاه حاشيه اي دارند

اكرم قيطاسي - مترجم و كارشناس فرهنگي " نشرآب " درگفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : به دليل لزوم فصاحت و رواني كتابهاي ترجمه اي ، ويراستار بايد حتي بيش از مترجم با زبان مقصد كه زبان بومي خودش است آشنا باشد.

وي خاطرنشان كرد : در تاليف و ترجمه اين مترجم است كه پيام را منتقل مي كند ولي هماهنگي و رواني آن و نيز نزديك كردن متن با ادبيات و زبان مخاطبان با در نظر گرفتن تمهيدات و آرايه هاي ادبي، جزو وظايف ويراستار است.

قيطاسي برلزوم تخصصي شدن حرفه ويرايش و نگاه حرفه اي به آن ، تاكيد كرد و گفت : به عنوان نموه اگر ويراستاري كه كتاب زبان شناسي را ويرايش مي كند از اصطلاحات خاص اين رشته اطلاع نداشته باشد ، كتاب را به سوي موضوعات ديگر سوق مي دهد و به آن لطمه مي زند بنابراين هر چه اين حرفه تخصصي تر باشد پيام نويسنده و مترجم نيز آسان تر منتقل مي شود.

وي همچنين تصريح كرد : ويرايش نيزبايد مانند ترجمه، آكادميك و دانشگاهي شود . كلاسهاي كوتاه مدت هرگز نمي توانند ويراستار حرفه اي تربيت كنند.

اين كارشناس فرهنگي در پايان گفتگو با مهراظهار داشت : متاسفانه دركشورما ارزش چنداني براي اين حرفه قايل نمي شوند و ناشران عمدتا به ويرايش يا در حاشيه مي نگرند و يا اصلا ويرايش متون را لازم نمي دانند !



لازم است از طرف مسئولان فرهنگي جامعه ، اطلاعات و معرفي دقيق تري از اين حرفه در اختيار ناشر قرار بگيرد .