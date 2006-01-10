پيكار دانشگاه آزاد و نفت اميديه براي صعود ديدني است

به گزارش خبرنگار"مهر"، درچارچوب رقابتهاي ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور و براي مشخص شدن چهره تيم هاي صعود كننده به مرحله نيمه نهايي به ترتيب از ساعت 30/16 بعدازظهر دو مسابقه در استخر آزادي تهران انجام مي شود.

درنخستين مسابقه دوتيم دانشگاه آزاد قهرمان فصل قبل و نفت اميديه به رقابت مي پردازند. بازي رفت دو تيم پنجشنبه گذشته در وقت اضافه با پيروزي 7 -6 نفت اميديه به پايان رسيد. به اين ترتيب اگرتيم دانشگاه آزاد در اين مسابقه پيروز شود ، مسابقه حذفي پلي آف دو تيم بعد ازظهر جمعه در استخر آزادي تهران انجام خواهد شد.

دردومين مسابقه امروز از ساعت 45/17 بعد ازظهر، دو تيم بلكا شرق زنجان و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم مي روند، بازي رفت دو تيم با نتيجه 13-7 به سود بلكا شرق زنجان به پايان رسيد.

لازم به ذكر است پس از پايان مرحله مقدماتي ليگ برترواترپلو باشگاههاي كشور دو تيم پتروشيمي و نفت و گاز گچساران با صدرنشيني به مرحله نيمه نهايي صعود كردند. مجموع نتايج بازيهاي دانشگاه آزاد - نفت اميديه و بلكا شرق زنجان - ذوب آهن اصفهان چهره دو تيم ديگرصعود كننده به مرحله نيمه نهايي ليگ واترپلو باشگاههاي كشوررا مشخص خواهد كرد.