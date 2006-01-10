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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

در مرحله دوم ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور

پيكار دانشگاه آزاد و نفت اميديه براي صعود ديدني است

پيكار دانشگاه آزاد و نفت اميديه براي صعود ديدني است

دور برگشت از مرحله دوم پانزدهمين دوره ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور عصر امروز با برگزاري دو ديدار به پايان مي رسد.

به گزارش خبرنگار"مهر"، درچارچوب رقابتهاي ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور و براي مشخص شدن چهره تيم هاي صعود كننده به مرحله نيمه نهايي به ترتيب از ساعت 30/16 بعدازظهر دو مسابقه در استخر آزادي تهران انجام مي شود.
درنخستين مسابقه دوتيم دانشگاه آزاد قهرمان فصل قبل و نفت اميديه به رقابت مي پردازند. بازي رفت دو تيم پنجشنبه گذشته در وقت اضافه با پيروزي 7 -6 نفت اميديه به پايان رسيد. به اين ترتيب اگرتيم دانشگاه آزاد در اين مسابقه پيروز شود ، مسابقه حذفي پلي آف دو تيم بعد ازظهر جمعه در استخر آزادي تهران انجام خواهد شد.

دردومين مسابقه امروز از ساعت 45/17 بعد ازظهر، دو تيم بلكا شرق زنجان و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم مي روند، بازي رفت دو تيم با نتيجه 13-7 به سود بلكا شرق زنجان به پايان رسيد.
لازم به ذكر است پس از پايان مرحله مقدماتي ليگ برترواترپلو باشگاههاي كشور دو تيم پتروشيمي و نفت و گاز گچساران با صدرنشيني به مرحله نيمه نهايي صعود كردند. مجموع نتايج بازيهاي دانشگاه آزاد - نفت اميديه و بلكا شرق زنجان - ذوب آهن اصفهان چهره دو تيم ديگرصعود كننده به مرحله نيمه نهايي ليگ واترپلو باشگاههاي كشوررا مشخص خواهد كرد.

کد مطلب 276370

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