آمريكا بر ادامه يافتن تحريم اقتصادي كره شمالي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد برخي تحريم ها بر ضد كره شمالي هسته اي به علت فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني اعمال شده است، زيرا نشانه هاي مستدلي مبني بر اين موضوع وجود دارد كه ثابت كند ادعاي پيونگ يانگ را مبني بر اينكه اتهام ها بي اساس است ، رد مي كنند.

شون مك كورمك گفت : وزارت خزانه داري به همراهي ديگر بخش هاي مربوطه در آمريكا موضوع را به طور كامل بررسي و تحليل كردند.

مك كورمك از تحريم هاي تحميل شده بر شد كره شمالي دفاع كرد و گفت : اين تحريم ها ادامه خواهد يافت.

وي افزود: ما اين تحريم ها را ادامه مي دهيم؛ما اعتقاد داريم همه كشورها بايد بدانند مي توانند ازخود دفاع كنند، اما نمي توانند

اين دفاع را از راههاي غيرقانوني انجام دهند.

يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه كره شمالي نيز اعلام كرد كه نشانه هاي به دست آمده از سوي آمريكا براي اثبات تحريم هاي اقتصادي كه به علت اتهام هايي از قبيل پول شويي انجام شده است، كاملا بي اساس مي باشد.

سپتامبر 2005، كره شمالي موافقت كرد كه در ازاي دريافت كمكهاي اقتصادي، برقراري روابط ديپلماتيك و اعطاي ضمانت امنيتي، برنامه تسليحات هسته اي خود را برچيند .



كره شمالي هفته جاري اعلام كرد: در صورتي كه آمريكا تحريمهاي مالي عليه اين كشور را لغو نكند، به مذاكرات شش جانبه باز نخواهد گشت .



آمريكا چند شركت كره شمالي را به اتهام مشاركت در جعل ارزهاي خارجي، پولشويي و تجارت مواد مخدر كه منجر به كمك به برنامه هاي هسته اي پيونگ يانگ شده است، تحريم كرده است .