پيام پادشاه عربستان به مسلمانان جهان به مناسبت عيد سعيد قربان

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، ملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طي پيامي به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد قربان سال 1426 خطاب به همه مسلمانان بويژه زائران بيت الله الحرام گفت: از اين مكان مقدس كه كعبه، خانه خدا، در آن واقع شده و مكاني طيب و طاهر است از خداوند متعال مسئلت داريم تا به همه مسلمانان بويژه زائران خانه خدا توفيق و خير و بركت عنايت كند، لباس رحمت و مغفرت بر تن همه مسلمانان بپوشاند، همه را از الطاف بي پايان خود بهره مند سازد و حج زائران را قبول و گناهشان را ببخشايد.

روز 9 ذيحجه زائران در مكاني ( صحراي عرفات و مزدلفه) به عبادت پرداختند كه قبل از آنها ملائكه، فرشتگان، پيامبران و محمد مصطفي نبي اكرم(ص) و جمعي از پيروان راه حق در آن قدم گذاشته بودند.

پادشاه عربستان افزود: من از فضل عظيمي كه منجر شد تا آنها بتوانند مناسك حج را به جا آورند بسيار شاد و خرسند هستم؛ چرا كه موسم حج و انجام مناسك آن سبب مي شود تا رحمت، تسامح، انس و الفت ميان مسلمانان و حتي جهان اسلام به وجود آيند و مفاهيم بخشش، محبت و عدالت معناي گسترده خود را حفظ كنند.

وي در ادامه ياد آور شد: اين عيد خجسته را به حجاج بيت الله الحرام تبريك گفته و اميدوارم با سلامتي و امنيت كامل به سرزمين و وطنهاي خود باز گردند.