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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

پيام پادشاه عربستان به مسلمانان جهان به مناسبت عيد سعيد قربان

پيام پادشاه عربستان به مسلمانان جهان به مناسبت عيد سعيد قربان

پادشاه عربستان در پيامي به مناسبت عيد سعيد قربان تصريح كرد: من از سرزمين مقدس و از كنار كعبه و مني و عرفات، عيد سعيد قربان را به همه مسلمانان اعم از زن و مرد، در شرق و غرب اين كره خاكي تبريك و تهنيت مي گويم.

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، ملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود   طي پيامي به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد قربان سال 1426 خطاب به همه مسلمانان بويژه زائران بيت الله الحرام گفت: از اين مكان مقدس كه كعبه، خانه خدا، در آن واقع شده و مكاني طيب و طاهر است از خداوند متعال مسئلت داريم تا به همه مسلمانان بويژه زائران خانه خدا توفيق و خير و بركت عنايت كند، لباس رحمت و مغفرت بر تن همه مسلمانان بپوشاند، همه را از الطاف بي پايان خود بهره مند سازد و حج زائران را قبول و گناهشان را ببخشايد.

روز 9 ذيحجه زائران در مكاني ( صحراي عرفات و مزدلفه) به عبادت پرداختند كه قبل از آنها ملائكه، فرشتگان، پيامبران و محمد مصطفي نبي  اكرم(ص) و جمعي از پيروان راه حق در آن قدم گذاشته بودند.

پادشاه عربستان افزود: من از فضل عظيمي كه منجر شد تا آنها بتوانند مناسك حج را به جا آورند بسيار شاد و خرسند هستم؛ چرا كه موسم حج و انجام مناسك آن سبب مي شود تا رحمت، تسامح، انس و الفت ميان مسلمانان و حتي جهان اسلام به وجود آيند و مفاهيم بخشش، محبت و عدالت معناي گسترده خود را حفظ كنند.

وي در ادامه ياد آور شد: اين عيد خجسته را به حجاج بيت الله الحرام تبريك گفته و اميدوارم با سلامتي و امنيت كامل به سرزمين و وطنهاي خود باز گردند.

کد مطلب 276373

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