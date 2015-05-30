مراسم ارتحال امام(ره) درالبرز باحضوردادستان کل کشور برگزارمی شود

حجت الاسلام محمدحسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) با نیمه شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشیریت مهدی موعود (عج) اظهار کرد: شرایط برگزاری این دو مراسم خاص و ویژه است.

وی در ادامه گفت: با توجه به تقارن این دو مراسم برنامه ریزی ها به گونه ای است که با یک روز فاصله این مراسم ها برگزار شوند.

این مسئول توجه به محتوای برنامه ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز برای گرامیداشت هر چه شایسته تر این مناسبت ها اقدام به برگزاری مراسمی در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه در مسجد الجواد واقع در ۴۵ متری کاج، بلوار بسیج می کند.

این مسئول مهمان ویژه مراسم ارتحال امام خمینی (ره) را حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد و گفت: مداح این مراسم نیز حاج داوود شیخی خواهد بود.

حجت الاسلام روحی یزدی در پایان از مسئولان و مردم ولایتمدار استان البرز به ویژه شهرستان کرج خواست به منظور شرکت در مراسم محوری بیست و ششمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و یوم الله ۱۵ خرداد حضور فعالی داشته باشند.