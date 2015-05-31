توافق خوب هسته ای با حضور مردم در صحنه محقق می شود

سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه مردم در مکتب سیاسی امام (ره) گفت: حضرت امام(ره) برای شکل دادن به انقلاب اسلامی ایران یک سیاست کاملا دینی و اسلامی را در پیش گرفتند و این حرکت ایشان مشابه حرکت انبیاء است.

وی افزود: فلسفه وجودی انبیا این است که از ناحیه خداوند برای هدایت مردم آمدند و هدفشان سعادت مردم در دنیا و رسیدن به کمال در آخرت بوده است.

مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه نگاه امام(ره) به قدرت نبوده است، ادامه داد: حضرت امام(ره) به نجات مردم توجه داشته اند و هدایت مردم و به سعادت رساندن آنها را در اندیشه می پروراندند، و در همین راستا از ابتدا با ایجاد تغییر و تحول و دگرگونی در عرصه سیاسی ایران به مردم توجه داشتند و موفق شدند با بسیج توده های مردم در نهایت انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

سردار جوانی تاکید کرد: در گذشته در جریان های سیاسی و مقطع های مبارزاتی رویکرد متفاوتی نسبت به رویکرد امام (ره) در کارهای تشکیلاتی وجود داشت. پیش از ایشان مبارزات به شکل حزبی و زیرزمینی در جریان بود اما امام(ره) رویکردی کاملا مردم گرایانه داشتند و بعد از پیروزی انقلاب نیز حضرت ایشان همین نگاه را دنبال کردند.

وی با تاکید بر اینکه امام(ره) همواره خواهان حضور مردم در صحنه بودند، گفت: جمهوری اسلامی ایران با رای مردم شکل گرفت و حضرت امام (ره) نقطه نظرات خود را به مردم پیشنهاد دادند و حق انتخاب را بر عهده خودشان گذاشتند و این جمله ایشان که «من خادم و نوکر این ملت هستم» نشان دهنده جایگاه مردم در اندیشه و آرای ایشان است.

مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: امام (ره) معتقد بود زمانی که ملت ید واحده باشد، قدرت خدا با ملت خواهد بود. ایشان رمز پیروزی مردم ایران را ید واحده و وحدت کلمه می دانستند و از همین رو همواره بر این تاکید داشتند که اقشار مختلف ملت ایران متحد و منسجم باشند.

سردار جوانی با بیان اینکه امام (ره) معتقد بودند تا زمانی که ملت ایران متحد و منسجم باشد هیچ قدرتی نمی تواند بر آن غلبه کند، گفت: ملت ایران می تواند با انسجام و اتحاد، آرمان ها و اهداف خود را دنبال نموده و تحقق بخشد و یکی از حوزه هایی که حضرت امام (ره) توجه ویژه به آن داشتند حضور همیشگی مردم در صحنه است.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه می تواند به پیشبرد امور در عرصه سیاست خارجی کمک نماید، افزود: در این صورت زورگویی ها و دشمنی ها که نمونه بارز آن در جنگ تحمیلی مشاهده شد به جایی نخواهد رسید.

مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: بر اساس الگویی که امام (ره) به ما ارائه داده اند، امروز در عرصه هایی مثل سیاست خارجی و بحث هسته ای، اگر مردم را در صحنه داشته باشیم و مطالبات و خواسته هایشان را در نظر بگیریم، قطعا دشمنان در پیشبرد اهداف خود که در راستای ضایع کردن حقوق ملت ایران است، ناکام خواهد ماند.

سردار جوانی با بیان اینکه ملت ایران می تواند منافع ملی، امنیت ملی و حقوق هسته ای خود را تامین نماید، گفت: ملت ایران امروز در عرصه نبرد دیپلماتیک که غربی ها و آمریکایی ها با تهدید و تحریم به دنبال زیاده خواهی هستند نیز پیروز خواهد شد و مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به رفتار سیاسی و مکتب سیاسی حضرت امام(ره) به حضور مردم در صحنه کاملا توجه داشته باشند.

وی افزود: مردم می توانند همه موانع را از سر راه بردارند و غربی های زیاده خواه در نهایت باید مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود آورند، زیرا ملت ایران هرگز شکست نخواهد خورد و این ملت با بصیرت و آگاهی بر حقوق هسته ای خود پافشاری می کند و حرکت این روزها نشان می دهد که این ملت از بصیرت خوبی برخوردار است.

مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره اعلام کرده است که تن به یک توافق بد نخواهد داد، گفت: ملت ایران به دنبال یک توافق خوب هستند و توافق خوب توافقی است که منافع، عزت و امنیت کشورش را تامین نماید و این ملت امروز به خوبی دریافته است که طرف زیاده خواه غربی به دنبال تحمیل یک توافق بد به جمهوری اسلامی ایران است.

سردار جوانی با بیان اینکه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که توافقی که منافع ملت ایران را تامین نکند نباید بپذیرند، افزود: در سالی که دولت و ملت همدلی و همزبانی نام گرفته است باید شاهد این صحنه باشیم که ملت، دولت و مسئولین با همکاری همه جریان های سیاسی متفق القول به این مسئله اشاره کنند که باید توافقنامه ای امضا شود که برای ملت، دولت و نظام اسلامی یک توافق خوب باشد و این توافق را با حضور مردم در صحنه می توان به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: امام (ره) این درس را به ما می دهند که اگر مسئولین بر مردم تکیه کنند همواره در مسیر اعتلا و عزت پیش خواهند رفت و دشمنان در تامین اراده خود بر آنان ناکام خواهند ماند و این درسی است که ما می توانیم در آستانه سالگرد رحلت امام (ره) از ایشان بگیریم.

مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در پایان گفت: با تکیه بر مردم و حفظ وحدت می توان در مقابل زیاده خواهی بیگانگان ایستاد و آنها را در پیشبرد مقاصدشان ناکام گذاشت.