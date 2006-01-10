  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹

تابلوي راهنماي گردشگران در مبادي ورودي روستاها نصب مي شود

تابلوي راهنماي گردشگران در مبادي ورودي روستاها نصب مي شود

تابلوي راهنماي گردشگران در مبادي ورودي روستاهاي شاخص در جذب گردشگر در سطح استان تهران نصب مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اعلام كرد: با توجه به كثرت گردشگران داخلي بازديد كننده از جاذبه هاي گردشگري روستايي ، اين اقدام از سوي معاونت امور گردشگري در 20 روستا ، با هدف شناسايي روستاهاي جاذب و جلوگيري از سردرگمي گردشگران علاقه مند به اين مناطق انجام مي گيرد .

براساس اين گزارش ، برروي اين تابلوها اطلاعاتي ار جاذبه هاي گردشگري اعم از جاذبه هاي مذهبي ، تاريخي و طبيعي كه در داخل روستا و اطراف آن واقع شده است درج مي شود .

لازم به ذكر است ، گردشگري روستايي و عشايري بحث جديدي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه با هدف توسعه توريسم روستايي ، جذب سرمايه گذاري در اين مناطق ، اشتغالزايي ، افزايش درآمد روستاييان ، كاهش فقر و... مطرح شده است .

کد مطلب 276376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها