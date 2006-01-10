تابلوي راهنماي گردشگران در مبادي ورودي روستاها نصب مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اعلام كرد: با توجه به كثرت گردشگران داخلي بازديد كننده از جاذبه هاي گردشگري روستايي ، اين اقدام از سوي معاونت امور گردشگري در 20 روستا ، با هدف شناسايي روستاهاي جاذب و جلوگيري از سردرگمي گردشگران علاقه مند به اين مناطق انجام مي گيرد .
براساس اين گزارش ، برروي اين تابلوها اطلاعاتي ار جاذبه هاي گردشگري اعم از جاذبه هاي مذهبي ، تاريخي و طبيعي كه در داخل روستا و اطراف آن واقع شده است درج مي شود .
لازم به ذكر است ، گردشگري روستايي و عشايري بحث جديدي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه با هدف توسعه توريسم روستايي ، جذب سرمايه گذاري در اين مناطق ، اشتغالزايي ، افزايش درآمد روستاييان ، كاهش فقر و... مطرح شده است .
نظر شما