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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶

در پي سفر رئيس جمهور و هيات وزيران به استان قم؛

معاون عمراني استاندار مسئول پيگيري مصوبات هيات دولت در استان قم شد

استاندار قم در حكمي صابري، معاون عمراني استانداري را مسئول اجرايي مصوبات هيأت دولت و پيگيري آن توسط مديران استان كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، مهندس محتاج در جمع مديران استان اظهار داشت : اختصاص افزايش اعتبارات استاني هيأت دولت به ادارات استان قم بر اساس اولويت‌ طرح ‌هاي نيمه تمام است.

استاندار قم بودجه اختصاص داده هيأت دولت به استان را 32 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت : سفر رييس جمهور و هيأت دولت به استان قم 32 ميليارد تومان افزايش اعتبارات استاني به همراه داشت كه 16 ميليارد تومان آن در سال جاري و 16 ميليارد تومان ديگر در سال 85 به استان قم تعلق مي ‌گيرد.

محتاج اتمام طرح‌ هاي نيمه تمام را از مهم ‌ترين اولويت ‌هاي استان دانست و گفت: طرح‌ هايي كه خدمات رفاهي به عموم مردم ارائه مي ‌كند و طرح ‌هاي اشتغال ‌زا در اولويت تخصيص بودجه قرار دارند.

وي خدمت به اقشار محروم جامعه را از ديگر اولويت ‌هاي اختصاص بودجه به ادارات استان عنوان كرد و گفت: بايد بسترسازي كنيم تا مشكل اشتغال در سطح استان در سال‌ هاي آينده مرتفع شود.

محتاج در بخش ديگري از سخنانش ناهنجاري‌ هاي اجتماعي موجود در استان قم را به علت كمبود امكانات فرهنگي و ورزشي در قم دانست و گفت: بايد اين كمبودها جبران شود.

وي افزود: اگر به مسأله فرهنگي و ورزشي در استان رسيدگي شود، بسياري از مشكلات اجتماعي برطرف خواهد شد.

کد مطلب 276384

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