طرح استعدادیابی اسکواش در مدارس کرج آغازشد

بهارک شینا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح استعدادیابی اسکواش در مدارس کرج با ایجاد کورت استاندارد اسکواش در مدرسه ابتدایی دخترانه یادگار امام (ره) کرج و به منظور آشنایی دانش آموزان و والدین آنها با ورزش اسکواش کلید خورد.

وی افزود:این طرح با هدف توسعه و گسترش این رشته ورزشی بین جوانان و نوجوانان در یکی از مدارس دخترانه کرج اجرا شد.

شینا ادامه داد: در مرحله اول این طرح، ۵۶۰ دانش آموز که برای فعالیت در رشته اسکواش اعلام علاقمندی کرده بودند، انتخاب و پس از استعدادیابی آنها، در مجموع ۲۵۰ دانش آموز مستعد برای فعالیت در این رشته انتخاب شدند.

وی افزود: با برگزاری مراسمی که والدین دانش آموزان نیز حضور داشتند، مبانی اولیه و ابتدایی ورزش اسکواش به ۲۵۰ دانش آموز دختر مدرسه یادگار امام (ره) آموزش داده شد و آنها با راکت و توپ مربوط به این رشته آشنا شدند.

وی گفت: استقبال دانش آموزان از این رشته ورزشی مطلوب بود و ساعتها در حیاط مدرسه مشغول بازی و یادگیری اصول اولیه اعم از نحوه گرفتن راکت، ارتباط با توپ، هدف گیری و ... بودند که جای امیدواری دارد.

شینا در پایان گفت: اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و در مدارسی که زمین و یا اتاقی برای ایجاد کورت استاندارد اسکواش دارند، پس از تجهیز و استقرار وسایل مورد نیاز، طرح استعدادیابی اجرا خواهد شد.