به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی صبح شنبه در آئین آغاز به کار مرکز فنی و حرفهای آبپخش اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی را به منظور توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در اسان بوشهر داشتهایم و در این راستا تلاش داریم که آموزش های مورد نیاز مراکز اشتغال استان ارائه شود.
وی با اشاره به تفاهمنامه استان بوشهر با وزارت نفت برای ارائه آموزشهای مورد نیاز پارس جنوبی و حمایت منطقه ویژه پارس از برنامههای آموزشی سازمان فنی و حرفهای، اضافه کرد: در سفر رئیسجمهور به استان نیز مصوبهای در این زمینه داشتیم.
مدیرکل فنی و حرفهای استان بوشهر با بیان اینکه دستگاههای مختلفی از جمله آموزش و پرورش و دانشگاهها و فنی و حرفهای در زمینه ارائه آموزش و تامین نیروی انسانی فعالیت دارند، افزود: برای اینکه نیروهای بومی در صنایع استان مشغول به کار شوند، نیاز است که آموزشهای لازم را ببینند و ما آماده ارائه آموزش در بخشهای مختلف هستیم.
وی با بیان اینکه ارائه آموزشهای فنی و حرفهای هزینهبر و پیچیده است، بیان داشت: ارائه آموزشهای موثر نیازمند استاد و مربی توانمند، فضای مناسب و تجهیزات کافی است که باید شرایط مناسب در مراکز فراهم شود.
کازرونی به آغاز فعالیت مرکز فنی و حرفهای آبپخش اشاره کرد و ادامه داد: تلاش داریم که رشتههای متناسب با نیاز این منطقه و به ویژه کسب و کارهای خرد و مهارتهای مرتبط با مشاغل زودبازده در این مرکز ارائه شود.
وی از نخیلات و کشاورزی به عنوان زمینههای مهم اشتغال در منطقه آبپخش یاد کرد و افزود: آموزشهای متناسب با این مشاغل بر حسب نیاز ارائه خواهد شد.
لزوم ارائه آموزشهای بخش کشاورزی
بخشدار آبپخش نیز در این نشست با تقدیر از حمایتهای سازمان فنی و حرفهای استان بوشهر از راهاندازی مرکز آبپخش، اظهار داشت: تلاش داریم تا شرایط مناسب برای استقرار این مرکز در آبپخش را فراهم سازیم و شاهد توسعه آموزشها در این مرکز باشیم.
علی مردانلو با بیان اینکه توسعه و پیشرفت نیازمند برخورداری از نیروی ماهر و توانمند است، تصریح کرد: در منطقه آبپخش نیروهای مستعد فراوانی وجود دارد که باید با ارائه آموزشهای مناسب، زمینه برای استفاده از این ظرفیتها و استعدادها فراهم شود.
وی با بیان اینکه در منطقه آبپخش هشتهزار کشاورز و ۱.۲ میلیون اصله نخل وجود دارد، افزود: ارائه آموزشهای فنی و حرفهای متناسب با کشاورزی استان بوشهر میتواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.
بخشدار آبپخش بر لزوم تلاش برای ارتقای فرهنگ مهارتی تاکید کرد و ادامه داد: باید کیفیت و کمیتها در زمینه آموزش مد نظر قرار بگیرد و آموزشهای مورد نیاز صنایع و ظرفیتهای اشتغال استان در مرکز فنی و حرفهای آبپخش ارائه شود.
وی بر ترویج فرهنگ کسب و کار تاکید کرد و بیان داشت: افتتاح مرکز فنی و حرفهای در آبپخش دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت و از مراکز قوی و توانمند استان خواهد شد.
مشکل اشتغال جوانان حل شود
امام جمعه بخش آبپخش نیز در این آئین اظهار داشت: جوانان جویای کار بسیار زیادی در سطح منطقه آبپخش داریم و باید مهارتهای مورد نیاز استان در مرکز فنی و حرفهای به این جوانان ارائه شود.
حجتالاسلام خداداد رضائی با بیان اینکه بسیاری از جوانان تحصیلکرده جذب بازار کار نشدهاند، تصریح کرد: استاندار بوشهر وعده داده است که مهارتهای آموزشی ارائه میشود و افراد جذب کار میشوند و امیدواریم شاهد تحقق این موضوع باشیم.
وی تصریح کرد: رشتههای مرکز فنی و حرفهای آبپخش باید رشتههایی باشد که کاربری لازم را داشته باشند و جوانان با حضور در این رشتهها به فضاهای کسب و کار راه یابند.
نیازهای بخش و شهرستان آموزش داده شود
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: آماده حمایت مناسب از راهاندازی و فعالیت این مرکز هستیم و این تازه شروع کار است و باید تلاش کنیم تا شاهد توسعه این مرکز باشیم.
مصطفی رضایی با تقدیر از مسئولان آموزش و پرورش برای همکاری در تامین فضای مورد نیاز مرکز آموزش فنی و حرفهای آبپخش، تصریح کرد: باید نیازهای بخش و شهرستان در این مرکز آموزش داده شود.
توسعه رشتههای مشاغل خانگی
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای دشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: به منظور توانمندسازی بانوان رشتههای خوبی در سطح فنی و حرفهای ایجاد میشود و توسعه آموزشهای مشاغل خانگی را در دستور کار داریم.
هادی توسلی با بیان اینکه برای آقایان نیز رشتههای متناسب با نیازهای پارس جنبوی را در برنامه داریم، افزود: امیدواریم در مرکز آبپخش شاهد تجهیز کارگاهها و همکاری همه مسئولان برای ایجاد یک مرکز مناسب باشیم.
نظر شما